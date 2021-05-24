Ausência da bandeira do Brasil no Aeroporto de Vitória cria polêmica

Os mastros sem as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e da Suíça, que estão em manutenção Crédito: Divulgação

Nem só Bolsonaro , a Colonização do Solo Espírito-Santense e a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha mobilizaram as redes sociais no fim de semana. A ausência da bandeira do Brasil no mastro em frente ao Aeroporto de Vitória também causou polêmica e provocou laivos de patriotismo inflamado e indignação em muita gente.

Foi tanto furor que até mobilizou um integrante da bancada federal e o prefeito da Capital. Mas parece que a “sabotagem” ao símbolo nacional, como apontaram alguns nacionalistas mais fervorosos, não passou de uma simples manutenção periódica de bandeiras. Sim, bandeiras também são lavadas, limpas e recuperadas. Aos fatos.

Na semana passada, funcionários da empresa suíça Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória , foram retirar as três bandeiras hasteadas em frente ao terminal (a do Brasil, a do Espírito Santo e a da Suíça) para manutenção periódica. O problema é que na hora da remoção do símbolo nacional, a roldana do mastro que a sustenta quebrou.

Por causa desse imprevisto, a direção do aeroporto resolveu retirar todas as três bandeiras dos mastros e prometeu repô-las em seus devidos lugares até a próxima sexta-feira (28), quando a roldana do mastro da bandeira do Brasil (a que fica mais alta, como manda a lei) estiver reparada.

Patriotas indignados, entretanto, atacaram nas redes sociais a empresa suíça, que foi acusada de estar “sabotando” o mais importante símbolo nacional. Até o celular do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi inundado por mensagens denunciando o suposto ato contra a soberania do país.

As manifestações levaram Pazolini a convidar representantes da empresa Zurich Airport Brasil para uma reunião nesta segunda-feira (24) de manhã na PMV. Os executivos explicaram ao prefeito que ocorreu um imprevisto com a roldana e que o equipamento será consertado ainda nesta semana, quando a bandeira do Brasil voltará a tremular em frente ao aeroporto.

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Evair de Melo (PP) também recorreu às suas redes sociais para comentar a polêmica. Ele disse que recebeu denúncias de uma suposta “sabotagem” à bandeira do Brasil no aeroporto, mas afirmou que tudo foi esclarecido ao acionar representantes da concessionária do Aeroporto de Vitória.

“Parabéns a todos pela preocupação e exigência do patriotismo e obrigado à operadora pela pronta resposta”, escreveu Evair, um dos integrantes do Centrão

A postagem do deputado Evair de Melo Crédito: Reprodução

Curiosamente, o parlamentar publicou uma foto com apenas duas bandeiras no mastro - a da Suíça e a do ES - e outra com todas as três bandeiras em seus devidos lugares. Mas acontece que, segundo a assessoria da Zurich Airport Brasil, essa segunda imagem é antiga e que, na realidade, neste momento, os mastros estão sem os pavilhões, até que a bandeira nacional seja reposta. Há um quarto mastro, mas ele não é mais utilizado.

Portanto, continuemos a ver a Suíça como a terra de bons chocolates, saborosos queijos, excelentes relógios e grandes encantos naturais. Ainda não foi desta vez que a Pátria foi ultrajada. Baixemos as armas. E os espíritos também.