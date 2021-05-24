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Leonel Ximenes

Ausência da bandeira do Brasil no Aeroporto de Vitória cria polêmica

Pavilhão foi retirado para manutenção, mas nas redes sociais teve gente que apontou "sabotagem" ao símbolo nacional

Públicado em 

24 mai 2021 às 14:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os mastros sem as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e da Suíça, que estão em manutenção
Os mastros sem as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e da Suíça, que estão em manutenção Crédito: Divulgação
Nem só Bolsonaro, a Colonização do Solo Espírito-Santense e a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha mobilizaram as redes sociais no fim de semana. A ausência da bandeira do Brasil no mastro em frente ao Aeroporto de Vitória também causou polêmica e provocou laivos de patriotismo inflamado e indignação em muita gente.
Foi tanto furor que até mobilizou um integrante da bancada federal e o prefeito da Capital. Mas parece que a “sabotagem” ao símbolo nacional, como apontaram alguns nacionalistas mais fervorosos, não passou de uma simples manutenção periódica de bandeiras. Sim, bandeiras também são lavadas, limpas e recuperadas. Aos fatos.
Na semana passada, funcionários da empresa suíça Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, foram retirar as três bandeiras hasteadas em frente ao terminal (a do Brasil, a do Espírito Santo e a da Suíça) para manutenção periódica. O problema é que na hora da remoção do símbolo nacional, a roldana do mastro que a sustenta quebrou.
Por causa desse imprevisto, a direção do aeroporto resolveu retirar todas as três bandeiras dos mastros e prometeu repô-las em seus devidos lugares até a próxima sexta-feira (28), quando a roldana do mastro da bandeira do Brasil (a que fica mais alta, como manda a lei) estiver reparada.
Patriotas indignados, entretanto, atacaram nas redes sociais a empresa suíça, que foi acusada de estar “sabotando” o mais importante símbolo nacional. Até o celular do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi inundado por mensagens denunciando o suposto ato contra a soberania do país.
As manifestações levaram Pazolini a convidar representantes da empresa Zurich Airport Brasil para uma reunião nesta segunda-feira (24) de manhã na PMV. Os executivos explicaram ao prefeito que ocorreu um imprevisto com a roldana e que o equipamento será consertado ainda nesta semana, quando a bandeira do Brasil voltará a tremular em frente ao aeroporto.

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Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Evair de Melo (PP) também recorreu às suas redes sociais para comentar a polêmica. Ele disse que recebeu denúncias de uma suposta “sabotagem” à bandeira do Brasil no aeroporto, mas afirmou que tudo foi esclarecido ao acionar representantes da concessionária do Aeroporto de Vitória.
“Parabéns a todos pela preocupação e exigência do patriotismo e obrigado à operadora pela pronta resposta”, escreveu Evair, um dos integrantes do Centrão.
A postagem do deputado Evair de Melo
A postagem do deputado Evair de Melo Crédito: Reprodução
Curiosamente, o parlamentar publicou uma foto com apenas duas bandeiras no mastro - a da Suíça e a do ES - e outra com todas as três bandeiras em seus devidos lugares. Mas acontece que, segundo a assessoria da Zurich Airport Brasil, essa segunda imagem é antiga e que, na realidade, neste momento, os mastros estão sem os pavilhões, até que a bandeira nacional seja reposta. Há um quarto mastro, mas ele não é mais utilizado.
Portanto, continuemos a ver a Suíça como a terra de bons chocolates, saborosos queijos, excelentes relógios e grandes encantos naturais. Ainda não foi desta vez que a Pátria foi ultrajada. Baixemos as armas. E os espíritos também.

Em nota oficial, empresa explica a retirada da bandeira

A Zurich Airport Brasil informa que o mastro que recebe a bandeira nacional no Aeroporto de Vitória está em manutenção e será recolocada tão logo ele seja ajustado, com previsão de até o dia 28 de maio. Enquanto isso, todas as bandeiras foram retiradas de sua posição. Representantes da concessionária esclareceram a situação ao prefeito de Vitória em reunião esta manhã.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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