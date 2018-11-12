No centenário da 1ª Guerra, Macron alerta para perigos do nacionalismo

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu neste domingo para o risco do nacionalismo e criticou de forma indireta o slogan America First, do americano Donald Trump, ao reprovar o egoísmo de países que colocam seus interesses à frente, pouco importando os demais. A declaração foi feita diante do presidente dos EUA e de mais de 70 líderes na manhã de hoje, na celebração dos 100 anos do armistício da 1.ª Guerra, um dos conflitos mais mortíferos da história.

A solenidade no túmulo ao soldado desconhecido, no Arco do Triunfo, no centro de Paris, foi marcada pela leitura, por jovens de diferentes línguas, de cartas escritas por combatentes durante a guerra.

Presidentes e primeiros-ministros participaram da cerimônia Crédito: Michel Euler

Em seu discurso, Macron voltou a defender um mundo multilateral e surpreendeu ao elogiar o patriotismo, contra a ameaça do nacionalismo. O patriotismo é o exato contrário do nacionalismo, disse o francês, pedindo aos presentes que coloquem a paz mais alto do que tudo.

A seguir, ainda na presença de Trump, o francês pediu respeito aos tratados climáticos e à luta contra a pobreza. Juntos, enfrentemos as ameaças que são as mudanças climáticas, a pobreza, a ignorância.

Os demais líderes políticos não discursaram. Eles se encontraram alguns minutos depois em um almoço no Palácio do Eliseu e, horas mais tarde, no Fórum da Paz  à exceção de Trump. Neste evento, destinado a debater a governança mundial, o tema central foi o multiculturalismo, apontado como um remédio contra o nacionalismo. Estamos fragilizados pelo retorno das paixões tristes, o nacionalismo, o racismo, o antissemitismo, o extremismo, que colocam em questão o que nossos povos esperam, afirmou Macron.

Trump e a esposa ao lado de Merkel e Macron Crédito: Benoit Tessier

A alemã Angela Merkel se disse inquieta por estar de novo frente ao nacionalismo. Nós vemos que a cooperação internacional, um equilíbrio pacífico entre os interesses de uns e de outros, e mesmo o projeto europeu de paz, são de novo questionados, completou a chanceler.

Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu mais cooperação entre os países. Muitos elementos de hoje me parecem remeter ao início do século 20 e aos anos 30, alimentando o temor de uma engrenagem invisível, disse.

Estas advertências foram feitas na ausência de Trump, que havia alterado sua agenda para evitar o Fórum da Paz e visitar, sozinho, no mesmo momento, um cemitério americano na cidade de Suresnes, onde prestou homenagem aos corajosos americanos que deram seu último suspiro. No dia anterior ele havia cancelado uma visita semelhante em razão da chuva fina, recebendo críticas nos EUA.

Trump e Putin tiveram encontro rápido em cerimônia em Paris Crédito: Ludovic Marin

No fim da tarde, a presença do presidente americano na capital francesa provocou um protesto na Praça da República, com cerca de 1,5 mil pessoas.

A lista dos líderes presentes em Paris incluiu ainda Vladimir Putin, da Rússia, Binyamin Netanyahu, de Israel, Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, e Justin Trudeau, do Canadá. A presença dos chefes de Estado mobilizou mais de 10 mil agentes de polícia e dos serviços secretos em Paris e nos arredores  o que não impediu um trio de mulheres do movimento Femen de quebrar a segurança e protestar contra Trump pela manhã.

Em outras capitais do continente, líderes políticos também prestaram homenagem aos 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos no conflito.

BRASIL



