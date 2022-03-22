A mulher que comanda o Palácio Anchieta chega aos 94 anos

“Foi à minha casa me convidar para voltar ao Palácio Anchieta, de onde estive afastada durante quatro anos. Trabalho aqui desde 1982, e adoro o local onde trabalho, o que eu faço. Fiquei de castigo durante quatro anos. O governador recuperou minha alegria, minha vontade de viver”, discursou a chefe do cerimonial do governo do Estado, que recebeu os parabéns de todos os participantes do ato oficial.