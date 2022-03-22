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Leonel Ximenes

A mulher que comanda o Palácio Anchieta chega aos 94 anos

E ela fez um discurso emocionante, mostrando que ainda tem muita disposição para trabalhar

Públicado em 

22 mar 2022 às 17:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Hilda recebe um buquê de flores do governador Casagrande, da primeira-dama, dona Virgínia, e da filha da aniversariante, Tânia
Dona Hilda recebe um buquê de flores do governador Casagrande, da primeira-dama, dona Virgínia, e da filha da aniversariante, Tânia Crédito: Hélio Filho/Secom ES
Flores, um pequeno bolo, salgadinhos. Tudo muito simples e bem-cuidado, do jeito que a aniversariante é e gosta de fazer. Estamos falando de dona Hilda Cabas, a chefe do cerimonial do governo do Estado, que foi homenageada nesta terça-feira (22) pelos seus bem vividos 94 anos de idade.
Dona Hilda recebeu um buquê de flores do governador Renato Casagrande (PSB), da primeira-dama, Virgínia, e da filha da aniversariante do dia, Tânia Biccas, no Palácio Anchieta, local onde trabalha diariamente.

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Mais cedo, durante a solenidade de anúncio da CNH Social, o governador apresentou dona Hilda à plateia, que a aplaudiu muito. Emocionada, ela agradeceu a Casagrande por ter ido buscá-la em casa, em 2018, para voltar a trabalhar no palácio.
“Foi à minha casa me convidar para voltar ao Palácio Anchieta, de onde estive afastada durante quatro anos. Trabalho aqui desde 1982, e adoro o local onde trabalho, o que eu faço. Fiquei de castigo durante quatro anos. O governador recuperou minha alegria, minha vontade de viver”, discursou a chefe do cerimonial do governo do Estado, que recebeu os parabéns de todos os participantes do ato oficial.
Cerimonialista mais famosa do Estado, dona Hilda esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que recebeu várias autoridades. Em 2007, ela parou de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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