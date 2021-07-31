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Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Águia localizada no topo do Palácio Anchieta representa proteção e vigilância Vitor Jubini
470 anos

Os detalhes arquitetônicos escondidos na fachada do Palácio Anchieta

Excesso de ornamentos e inserção de pórtico e escadaria fazem parte de um conjunto que mistura diversos estilos e marca o desenvolvimento do Espírito Santo

Iara Diniz

Repórter

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 02:01

Publicado em

31 jul 2021 às 02:01
Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Águia localizada no topo do Palácio Anchieta representa proteção e vigilância Crédito: Vitor Jubini
Quem olha o Palácio Anchieta de longe, com sacadas e colunas bem ornamentadas, acredita que o prédio é simétrico. Mas tudo não passa de um jogo visual. Basta se aproximar da fachada principal do edifício, posicionada de frente para a Baía de Vitória, para perceber que um dos lados do palácio é maior do que o outro.
"Nós temos oito colunas na fachada frontal, quatro de cada lado do portão. Mas no lado esquerdo as colunas são mais largas, portanto existe uma falsa proporção", explica a arquiteta e doutora em Preservação do Patrimônio Cultural Viviane Pimentel.
Vista geral do Palácio Anchieta, na Cidade Alta em Vitória. Sede do Governo Estadual.
Fachada principal do Palácio Anchieta passa falsa impressão de simetria Crédito: Rodrigo Gavini
A impressão de simetria é alcançada pelo excesso de adornos e detalhes arquitetônicos que foram inseridos na parte externa do palácio durante a primeira grande reforma, entre 1908 e 1902.
Na época, o então governador Jerônimo Monteiro contratou o engenheiro francês Justin Norbert para dar uma cara palaciana ao prédio, que ainda mantinha características de uma igreja. A ideia era eliminar resquícios do período colonial e mostrar que o Espírito Santo vivia um novo momento.
"Havia uma tentativa de apagar estilos fortemente arraigados à Coroa portuguesa, a imagem religiosa daquele prédio, que tinha uma estrutura extremamente simples. Então Norbert tira a entrada principal da lateral do prédio, voltada para a Praça João Clímaco, e traz ela para o Porto de Vitória", explica a arquiteta Áurea Lígia Miranda Bernardi, que é gerente de Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta.
"Ali, ele insere um pórtico, com uma escadaria e inclui ornamentos em toda a fachada", completa.
As inserções que deram volume à parte externa do prédio marcam a arquitetura eclética, com inspiração neoclássica, muito usada na Europa naquele período e sinônimo de desenvolvimento e progresso. Segundo Áurea Lígia, uma das características do ecletismo é a mistura de estilos do passado, o que dá ao arquiteto a liberdade para criar.
"A arquitetura eclética faz junção de diferentes estilos, como o barroco, a arte grega, romana, tudo com muito detalhe"
Áurea Lígia Miranda Bernardi - Gerente de Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta.
 "Por permitir o uso de tantas referências, a simetria é uma regra a ser respeitada. E a gente vê que a busca por essa simetria, que não existia no prédio colonial, marca a reforma do Palácio”, destaca.
Confira os detalhes arquitetônicos escondidos na fachada:

PÓRTICO

Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Pórtico foi adicionado à fachada do Palácio durante reforma de Jerônimo Monteiro, iniciada em 1908 Crédito: Vitor Jubini
Desenhado para abrigar a nova entrada do Palácio e dar a sensação de simetria ao prédio, é marcado pela introdução do portão principal. No pórtico é possível observar desde elementos decorativos, como colunas, adornos e ornamentos de alto relevo, como arcos.

ARCOS

Os arcos fazem parte do pórtico e dão abertura à fachada principal e uma leve sensação de movimento. São inspirados no Arco de Constantino, na Itália, e representam triunfo e vitória. 
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Arcos no pórtico do Palácio têm inspiração na arquitetura europeia Crédito: Vitor Jubini

ALTO RELEVO

Os ornamentos de alto relevo representavam poder e contemporaneidade na época. Eles podem ser observados por meio de colunas, nas sacadas, nos adornos nas janelas e decorações nas fachadas. 

COR

O amarelo foi resgatado durante o restauro do Palácio Anchieta, em 2004, e é a cor usada em prédios públicos da Primeira República. Os ornamentos em tons mais claros, branco e creme, são características do ecletismo, para valorizar o relevo e os detalhes da arquitetura. 

VARANDA

Varanda do Palácio Anchieta foi incorporada durante a reforma feita por Jerônimo Monteiro
Varanda do Palácio Anchieta foi incorporada durante a reforma feita por Jerônimo Monteiro Crédito: Iara Diniz
Posicionada de frente para a Baía de Vitória, no pavimento superior do prédio, a varanda faz parte do pórtico, inserido durante a reforma de Jerônimo Monteiro para dar volumetria ao prédio. Ela marca a utilização do edifício como sede de poder, com a introdução de um espaço para as autoridades se comunicarem com o povo do alto do edifício.

FRONTÃO

Vista geral do Palácio Anchieta, na Cidade Alta em Vitória. Sede do Governo Estadual.
Frontão do prédio do Palácio Anchieta é repleto de elementos que representam poder e proteção Crédito: Rodrigo Gavini
É uma estrutura de formato triangular que decora a parte superior da fachada principal. Geralmente é composto por ornamentos com grande carga simbólica. No frontão do Palácio Anchieta é possível observar:
  • Águia
Localizada no topo do Palácio Anchieta, fica acima de todos os outros elementos arquitetônicos para simbolizar o poder. A águia representa força, sabedoria e é muito utilizada em decorações de palácios em toda a Europa.
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Águia fica no topo do frontão do Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
  • Grifo
Criatura mitológica que tem o corpo de leão, cabeça e asas de uma águia. Os grifos eram tratados como seres guardiões na Grécia e representavam a vigilância de um espaço.
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Grifos compõem o frontão do Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
  • Brasão
O brasão do Espírito Santo fica ao centro do frontão e representa a soberania, símbolo do Estado. Na fachada do palácio ele é ladeado de figuras alegóricas como os grifos e os anjos, que “guardam” o governo.
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Brasão do governo fica na parte superior do Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
  • Anjos
Em volta do brasão, representam a proteção do governo.
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Anjos simbolizam a proteção do Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

ESCADARIA BÁRBARA LINDENBERG

Palácio Anchieta
Escadaria Bárbara Lindenberg foi construída durante a reforma de Jerônimo Monteiro, iniciada em 1908 Crédito: Carlos Alberto Silva
Faz parte do conjunto arquitetônico do Palácio Anchieta e substituiu uma antiga escadaria que havia no local. Com um estilo barroco, ela representa o caminho do porto até a sede de governo. As curvas foram feitas em busca de uma simetria, com inserção de elementos decorativos e inspirados na arquitetura eclética. Ao longo da escada há seis estátuas feitas com mármore de carrara. Elas são:
  • Quatro Estações
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Uma das estátuas, que representa o outono Crédito: Vitor Jubini
As quatro estátuas têm uma referência mitológica e representam as quatro estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Elas estão dispostas ao longo da escadaria e dão a sensação de passagem de tempo à medida que se sobe os degraus.
  • Menino com Delfim e Menina com Delfim
Estátuas e adereços externos do Palácio Anchieta
Menino com Delfim no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
Localizadas em diferentes pontos da escada, são formadas por uma criança e um delfim, também chamado de golfinho. Há diferentes explicações para a escolha desses elementos, associados com o mar. Uma delas é uma representação do Porto de Vitória e a economia de pesca. Outra seria uma retratação, por meio da fonte, dos avanços da infraestrutura de Vitória, que tinha água encanada.

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