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Leonel Ximenes

A homenagem a uma artista capixaba que brilhou no Brasil e no mundo

Pintora, que exibiu suas obras na Europa e no Japão, é tema de exposição que vai até o mês de maio na Casa da Memória de Vila Velha

Publicado em 14 de Março de 2025 às 17:02

Públicado em 

14 mar 2025 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Exposição em homenagem à artista plástica Molga na Casa da Memória de Vila Velha
Exposição em homenagem à artista plástica Molga na Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Divulgação
Está aberta à visitação pública até o dia 4 de maio, na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, uma exposição coletiva com obras de 20 artistas capixabas em homenagem à pintora Molga. Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três primeiros colocados.
O objetivo do concurso é homenagear a memória da atuante e talentosa artista plástica canela-verde Molga (Maria Olga Setúbal Bussolotti), que foi uma das diretoras nos anos iniciais da Casa da Memória.

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Com vasto currículo de exposições e conhecida em várias partes do Brasil e do mundo, Molga também foi diretora do Museu Atelier Homero Massena e da Galeria de Artes Elio Viana em Vila Velha.
Molga nasceu em Vila Velha em 1933 e morreu em 2012. Vencedora de prêmios nacionais e internacionais, participou de várias exposições no Brasil e no exterior, incluindo Europa e Japão.
Troféu em bronze, feito pelo escultor capixaba Nilson Camizão, que será entregue ao vencedor do concurso de artistas plásticos em homenagem a Molga
Troféu em bronze, feito pelo escultor capixaba Nilson Camizão, que será entregue ao vencedor do concurso de artistas plásticos em homenagem a Molga Crédito: Divulgação
Além de pintora talentosa, ela publicou o livro de poemas "Entrelaço" , o que lhe valeu a eleição como membro da Academia de Letras Humberto de Campos, atual Academia de Letras de Vila Velha.

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Durante o período da exposição, um júri especializado, formado por professores de artes e artistas consagrados, todos mantidos em sigilo, avaliará e premiará as três melhores obras apresentadas de acordo com o edital do concurso. A entrega da premiação será em evento solene, no dia 15 de abril, às 19h.
A exposição fica aberta de terça a domingo e feriados das 8h30 às 17h30. A entrada é gratuita. Produção e Realização: Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, Secult, Funcultura. Apoio: PMVV

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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