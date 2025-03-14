A homenagem a uma artista capixaba que brilhou no Brasil e no mundo

Exposição em homenagem à artista plástica Molga na Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Divulgação

Está aberta à visitação pública até o dia 4 de maio, na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha , uma exposição coletiva com obras de 20 artistas capixabas em homenagem à pintora Molga. Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três primeiros colocados.

O objetivo do concurso é homenagear a memória da atuante e talentosa artista plástica canela-verde Molga (Maria Olga Setúbal Bussolotti), que foi uma das diretoras nos anos iniciais da Casa da Memória.

Com vasto currículo de exposições e conhecida em várias partes do Brasil e do mundo, Molga também foi diretora do Museu Atelier Homero Massena e da Galeria de Artes Elio Viana em Vila Velha.

Molga nasceu em Vila Velha em 1933 e morreu em 2012. Vencedora de prêmios nacionais e internacionais, participou de várias exposições no Brasil e no exterior, incluindo Europa e Japão.

Troféu em bronze, feito pelo escultor capixaba Nilson Camizão, que será entregue ao vencedor do concurso de artistas plásticos em homenagem a Molga Crédito: Divulgação

Além de pintora talentosa, ela publicou o livro de poemas "Entrelaço" , o que lhe valeu a eleição como membro da Academia de Letras Humberto de Campos, atual Academia de Letras de Vila Velha

Durante o período da exposição, um júri especializado, formado por professores de artes e artistas consagrados, todos mantidos em sigilo, avaliará e premiará as três melhores obras apresentadas de acordo com o edital do concurso. A entrega da premiação será em evento solene, no dia 15 de abril, às 19h.