A homenagem a uma artista capixaba que brilhou no Brasil e no mundo

Está aberta à visitação pública até o dia 4 de maio, na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha
, uma exposição coletiva com obras de 20 artistas capixabas em homenagem à pintora Molga. Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três primeiros colocados.
O objetivo do concurso é homenagear a memória da atuante e talentosa artista plástica canela-verde Molga (Maria Olga Setúbal Bussolotti), que foi uma das diretoras nos anos iniciais da Casa da Memória.
Com vasto currículo de exposições e conhecida em várias partes do Brasil e do mundo, Molga também foi diretora do Museu Atelier Homero Massena e da Galeria de Artes Elio Viana em Vila Velha.
Molga nasceu em Vila Velha em 1933 e morreu em 2012. Vencedora de prêmios nacionais e internacionais, participou de várias exposições no Brasil e no exterior, incluindo Europa e Japão.
Além de pintora talentosa, ela publicou o livro de poemas "Entrelaço" , o que lhe valeu a eleição como membro da Academia de Letras Humberto de Campos, atual Academia de Letras de Vila Velha
.
Durante o período da exposição, um júri especializado, formado por professores de artes e artistas consagrados, todos mantidos em sigilo, avaliará e premiará as três melhores obras apresentadas de acordo com o edital do concurso. A entrega da premiação será em evento solene, no dia 15 de abril, às 19h.
A exposição fica aberta de terça a domingo e feriados das 8h30 às 17h30. A entrada é gratuita. Produção e Realização: Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, Secult, Funcultura. Apoio: PMVV