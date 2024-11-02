A grande festa dos 80 anos de tradicional colégio de Vitória

Alunas do Sacré-Couer de Marie quando o colégio chegou a Vitória, na Rua Moacyr Avidos, na década de 1940 Crédito: Divulgação

Ex-alunos e ex-professores do tradicional Colégio Sacré-Coeur de Marie Vitória estão preparando uma grande festa para comemorar os 80 anos da instituição. O encontro, no dia 9 de novembro, terá várias atividades, incluindo missa, procissão, coroação de Nossa Senhora e o “varal da saudade”, reunião de fotos antigas que marcaram a trajetória do colégio.

As fotos levadas pela comunidade do Sacré-Coeur de Marie para o dia da festa, que não precisam ser originais, como forma de preservar as originais, serão penduradas em uma corda e expostas durante o evento, que será realizado das 9h às 17h no colégio católico localizado na Praia do Canto.

Festa que se preze também tem música e comida. E não será diferente no dia 9 de novembro. A cantina da escola estará aberta e também haverá tendas para vender churrasquinho, cachorro-quente, pastel, empanada, hambúrguer e palha italiana. A música, sob o comando de um DJ, será de canções da época dos ex-alunos.

A organização informa que a festa, que tem entrada gratuita, mas exclusiva para alunos e ex-alunos, que serão identificados na entrada, não será um evento oficial da instituição de ensino e, por isso, camisetas comemorativas, no valor de R$ 60, serão vendidas para bancar os custos da comemoração.

Informações e vendas com a coordenadora da comissão de organização, Mariza Guimarães (27) 99735-0680 ou como as demais integrantes: Angelina Moysés Cabral, Inaiá Silva Fontes de Faria Brito, Lolita Diaz Leal, Neuza Maria Andrade, Rowena Bastos da Cunha Rodrigues e Virgínia Luna Smith.

O Colégio Sacré-Coeur de Vitória foi fundado em 21 de janeiro de 1944, na Rua Moacir Avidos 214, mas as aulas começaram efetivamente no dia 3 de fevereiro daquele ano. Atualmente a unidade de ensino, que pertence à Rede Sagrado, está instalada na Rua Coração de Maria 315, também na Praia do Canto

"Nós, alunas do Sacré-Coeur de Marie temos enorme orgulho de ter estudado neste colégio. A disciplina era rígida e o respeito às freiras era enorme, haja vista que tínhamos que cumprimentar as religiosas quando passávamos por elas. Para a diretora, o cumprimento era 'bom-dia ma mère', seguido de uma reverência" Mariza Guimarães - Ex-aluna do Colégio Sacré-Coeur de Vitória

O colégio foi só feminino até 1957, quando começou a pré-escola, que tinha meninos até o quarto ano primário. Depois de alguns anos, passou a ser misto.

Instalações atuais do colégio na Praia do Canto Crédito: Divulgação

"Tínhamos uniforme de verão, de inverno, de gala e de ginástica, locais para práticas esportivas e ainda a praia do colégio, para onde descíamos para fazer piquenique em dias previstos. O conteúdo ensinado foi fundamental para as nossas vidas. Inicialmente só tínhamos professoras freiras, mas aos poucos professores leigos foram sendo incorporados. Foram anos maravilhosos", recorda-se Mariza Guimarães, ex-aluna e coordenadora da comissão da festa dos 80 anos do colégio.