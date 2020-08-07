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Leonel Ximenes

43 padres do ES assinam carta com críticas a Bolsonaro. Veja a lista

Subscrito por sacerdotes das quatro dioceses do Estado, documento apoia carta dos bispos contra o governo federal

Públicado em 

07 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro durante visita à Basílica de Aparecida, em São Paulo
Bolsonaro durante visita à Basílica de Aparecida, em São Paulo Crédito: O Vale
A lista está sendo atualizada diariamente, mas 43 padres do Espírito Santo já assinaram a carta em apoio aos bispos de todo o país, que também fizeram um documento com críticas ao governo do presidente Bolsonaro. Na carta dos autodenominados “Padres da Caminhada” já constam mais de 1,5 mil assinaturas de sacerdotes de todo o país.
No Espírito Santo, o documento foi subscrito por nove padres da Diocese de Cachoeiro, oito da Arquidiocese de Vitória, oito da Diocese de São Mateus e sete da Diocese de Colatina. Outros 11 são ligados a ordens ou congregações religiosas, como a dos franciscanos.
A maioria dos sacerdotes que assinaram a carta são ligados à Teologia da Libertação, vertente da Igreja Católica mais ligada às lutas sociais e às Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) e com maior engajamento político.
No trecho final do documento, divulgado no dia 4 de agosto, data em que se comemora o “Dia do Padre, os sacerdotes comparam a situação do Brasil à de um avião sem comando.
“Hoje, relançamos a carta de apoio à Carta ao Povo de Deus, publicada pelos bispos do Brasil, onde manifestam sua indignação pela situação do nosso país, que mais se parece a um avião sem piloto, sofrendo inúmeras turbulências, jogando seu povo pela janela sem paraquedas, que já ultrapassam o número de 94 mil.”

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A primeira versão da carta, lançada em 30 de julho, assinada em conjunto pelo movimento “Padres da Caminhada” e “Padres contra o Fascismo”, trouxe críticas mais diretas ao governo federal.
Nesse documento, os sacerdotes assumem um compromisso "em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta", e se solidarizam com todas as famílias que perderam vidas por causa da Covid-19.
"Essa doença ceifa vidas e aterroriza a todos. Próximos de atingir 100 mil mortos nesta pandemia, é inadmissível que não haja neste governo um ministro da Saúde, que possa conduzir as políticas de combate ao novo coronavírus", critica o documento.
Os padres contrários às ações de Bolsonaro se organizaram em movimentos como o “Padres da Caminhada” - com cerca de 200 integrantes, entre eles bispos eméritos, com dom Mauro Morelli, de Duque de Caxias (RJ) -, e os “Padres contra o Fascismo”, com 170 membros.
“A carta dos padres é importante porque ela manifesta um apoio aos bispos, que assinaram a ‘Carta ao Povo de Deus’. A lista vai aumentar porque a carta é corajosa, denuncia e traz à tona a realidade que já está insustentável. A gente está assustado com o avanço da Covid-19, o Brasil vai caminhando para 100 mil mortes, com um grande número de pessoas infectadas”, diz o padre Romário Hasteinreiter”, de Boa Esperança, no Noroeste do Estado.
“Existe um descompasso na política e um atentado contra a democracia no Brasil, com a falta de limites do governo em relação ao meio ambiente e um descaso com os povos indígenas”, pontua o sacerdote, um dos articuladores do documento no ES.

 A LISTA DOS PADRES DO ES QUE ASSINARAM O DOCUMENTO (fonte: Portal das Cebs)

  1. Abel de Andrade (Arquidiocese de Vitória)
  2. Aldomarcio Margoto Dal Bó (Jesuítas)
  3. Anderson Teixeira (Vitória)
  4. Celso Alves de Novais (Diocese de São Mateus)
  5. Cícero Machado Ribeiro (Vitória)
  6. Cleomar rebelo de Oliveira (Diocese Cachoeiro Itapemirim)
  7. Eraldo Furtado de Oliveira (Passionistas)
  8.  Erasmo Marques De Brito (São Mateus)
  9. Fábio Eduardo De Lima Santos (Cachoeiro)
  10. Gelson de Souza (Cachoeiro)
  11. Geraldo Magela da Silva (Pequena Divina Providência)
  12. Gilday Soares Do Santos (São Mateus)
  13. Giovani Marenot Vedoato (Diocese de Colatina)
  14. Giovanni Geraldo Quites (Cachoeiro)
  15. Helcio Nunes Grespan (Verbo Divino)
  16. Ivo Ferreira de Amorim (Vitória)
  17. Jader Jesus Silva (São Mateus)
  18. Jesus Bento Fioresi  (Colatina)
  19. Jonas Nunes Coutinho (São Mateus)
  20. José Geraldo Costa Soares (Vitória)
  21. José Martins Ferreira (São Mateus)
  22. Joseumar Miranda da Silva (Colatina)
  23. Layfierigson da Conceição (Cachoeiro)
  24. Malvino Xavier da Silva (Colatina)
  25. Manoel David Neto (Vitória)
  26. Marinaldo Serafim (Colatina)
  27. Paulo César da Silva (Colatina)
  28. Paulo Finkler (Cachoeiro)
  29. Paulo Roberto Pereira (Franciscanos)
  30. Paulo Sérgio Vaillant (Vitória)
  31. Pedro de Oliveira Rodrigues (Franciscanos)
  32. Pedro Félix Bassini (Cachoeiro)
  33. Reuber Côgo Daltio (Milícia De Cristo)
  34. Rinaldo da Silva (Granada, Espanha)
  35. Roberto José Gonçalves (Cachoeiro)
  36. Robinson De Castro Cunha (Vitória)
  37. Robson Prati Neves de Oliveira (Vitória)
  38. Rodrigo Costa Silva (Santíssimo Redentor)
  39. Rogério G. de Almeida Cunha (Cachoeiro)
  40. Rogério Santos Bebber (Cachoeiro)
  41. Romário Hastenreiter (São Mateus)
  42. Suderlan Tozo Binda (Colatina)
  43. Vagner Carini (São Mateus)
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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