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Leonel Ximenes

Diocese de Cachoeiro afasta padre que se apaixonou por uma mulher

Fernando Acácio de Oliveira havia sido ordenado há menos de quatro meses

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:26

Públicado em 

18 out 2019 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernando Acácio foi ordenado pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, em junho Crédito: Reprodução do Facebook
A Diocese de Cachoeiro anunciou hoje (18) que suspendeu das suas funções sacerdotais o padre Fernando Acácio de Oliveira, ordenado há menos de quatro meses. A Diocese, no comunicado, não diz qual é o motivo do afastamento, mas o próprio padre, em mensagem a seus seguidores no WhatsApp, revela a razão do seu desligamento.
“Durante estes quatro meses de ordenado, não me sinto padre e apenas cumpri ao longo deste tempo as demandas pastorais e o que me foi confiado. Neste sentido, já encaminhei outro projeto de vida. Durante este período do diaconato e presbiterato nutri afeto e amor por uma mulher (seu nome é Clara) e iremos dar início a uma vida a dois. Iremos morar em Iúna.”
Ou seja, o jovem ex-sacerdote descobriu o encanto de amar uma mulher. A coluna deseja que ele seja feliz na nova vida que decidiu abraçar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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