Diocese de Cachoeiro afasta padre que se apaixonou por uma mulher

Fernando Acácio foi ordenado pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, em junho Crédito: Reprodução do Facebook

A Diocese de Cachoeiro anunciou hoje (18) que suspendeu das suas funções sacerdotais o padre Fernando Acácio de Oliveira, ordenado há menos de quatro meses. A Diocese, no comunicado, não diz qual é o motivo do afastamento, mas o próprio padre, em mensagem a seus seguidores no WhatsApp, revela a razão do seu desligamento.

“Durante estes quatro meses de ordenado, não me sinto padre e apenas cumpri ao longo deste tempo as demandas pastorais e o que me foi confiado. Neste sentido, já encaminhei outro projeto de vida. Durante este período do diaconato e presbiterato nutri afeto e amor por uma mulher (seu nome é Clara) e iremos dar início a uma vida a dois. Iremos morar em Iúna.”