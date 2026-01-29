Lauro Ferreira Pinto
Doutor em Doenças Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaço, faz reflexões sobre saúde e qualidade de vida

O surto de gripe fora de época e o advogado dos EUA

A vacina pode prevenir hospitalização e morte, mas lamentavelmente aqui, como nos EUA e Europa, a vacina de gripe tem sido negligenciada nos últimos anos

Publicado em 29/01/2026 às 04h00


