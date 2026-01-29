Doutor em Doenças Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaço, faz reflexões sobre saúde e qualidade de vida
O surto de gripe fora de época e o advogado dos EUA
A vacina pode prevenir hospitalização e morte, mas lamentavelmente aqui, como nos EUA e Europa, a vacina de gripe tem sido negligenciada nos últimos anos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00