Gripe aviária é uma ameaça?

Gripe aviária Crédito: Getty Images

A doença volta e meia acomete aves selvagens migratórias, com risco à biodiversidade. É bastante grave para as aves, causando tremores no corpo, dificuldades respiratórias, incoordenação e perda do equilíbrio. As aves andam em círculos ou de lado, com torção do pescoço e têm mortalidade quase sempre certa.



Segundo o Ministério da Agricultura, pelo menos quatro espécies são ameaçadas de extinção no Brasil, os trinta-réis-de-bando, os trinta-réis-de-bico-vermelho, o trinta-réis-real e a pardela-preta. Ao todo 25 espécies são afetadas no Brasil, entre elas o atobá, várias gaivotas, garças, gaviões, o quero-quero, entre outras. As pessoas são orientadas a não tocar em aves mortas ou doentes, comunicando ao órgão sanitário, o que pode ser feito pelo site

Durante todo o ano passado a gripe aviária grassou nos Estados Unidos, aumentando o preço dos ovos. Lá uma dúzia chegou a mais de 10 dólares, no início de 2025. A gripe aviária pode contaminar mamíferos. Nos EUA, contaminou vários rebanhos bovinos, podendo ser transmitida pelo leite “in natura”. A pasteurização mata o vírus. A ocorrência teve impacto também no preço da carne por lá.

Agora a gripe aviária chega ao Brasil em granjas gaúchas, com impactos econômicos imediatos. É o primeiro registro em uma unidade comercial no Brasil. Embora não haja risco de consumo dos produtos industrializados, como ovos ou frango, vários países suspenderam importação de encomendas de frango e derivados, pelo temor da epidemia. O impacto econômico pode ser devastador.