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Saúde pública

Gripe aviária é uma ameaça?

A doença volta e meia acomete aves selvagens migratórias, com risco à biodiversidade. É bastante grave para as aves, causando tremores no corpo, dificuldades respiratórias, incoordenação e perda do equilíbrio

Públicado em 

22 mai 2025 às 04:30
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Na semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a ocorrência de dois focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) nos municípios de Montenegro e Sapucaia do Sul, ambos no Rio Grande do Sul. Essa gripe aviária é chamada de alta patogenicidade porque é bastante grave para as aves, podendo chegar a 100% de mortalidade.
Os capixabas devem lembrar que casos de gripe aviária foram detectados em aves selvagens migratórias no Espírito Santo há exatos dois anos, em maio de 2023. O Estado decretou Emergência Zoossanitária e o último caso creio que foi registrado no início de 2024.
Gripe aviária Crédito: Getty Images
A doença volta e meia acomete aves selvagens migratórias, com risco à biodiversidade. É bastante grave para as aves, causando tremores no corpo, dificuldades respiratórias, incoordenação e perda do equilíbrio. As aves andam em círculos ou de lado, com torção do pescoço e têm mortalidade quase sempre certa.
Segundo o Ministério da Agricultura, pelo menos quatro espécies são ameaçadas de extinção no Brasil, os trinta-réis-de-bando, os trinta-réis-de-bico-vermelho, o trinta-réis-real e a pardela-preta. Ao todo 25 espécies são afetadas no Brasil, entre elas o atobá, várias gaivotas, garças, gaviões, o quero-quero, entre outras. As pessoas são orientadas a não tocar em aves mortas ou doentes, comunicando ao órgão sanitário, o que pode ser feito pelo site.
Durante todo o ano passado a gripe aviária grassou nos Estados Unidos, aumentando o preço dos ovos. Lá uma dúzia chegou a mais de 10 dólares, no início de 2025. A gripe aviária pode contaminar mamíferos. Nos EUA, contaminou vários rebanhos bovinos, podendo ser transmitida pelo leite “in natura”. A pasteurização mata o vírus. A ocorrência teve impacto também no preço da carne por lá.

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Agora a gripe aviária chega ao Brasil em granjas gaúchas, com impactos econômicos imediatos. É o primeiro registro em uma unidade comercial no Brasil. Embora não haja risco de consumo dos produtos industrializados, como ovos ou frango, vários países suspenderam importação de encomendas de frango e derivados, pelo temor da epidemia. O impacto econômico pode ser devastador.
A transmissão inter-humana ainda não ocorreu com o vírus H5N1, causador dos atuais surtos de gripe aviária. Os casos são esporádicos e em pessoas que manipularam secreções de animais doentes. Uma vacina pode ser produzida com alguma agilidade, se necessário for. Embora o descaso com as campanhas de vacinação de gripe nos últimos anos seja o novo normal ao qual tenho muita dificuldade de me acostumar.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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