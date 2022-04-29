O que Bolsonaro pretende com os ataques ao sistema eleitoral

Qualquer pessoa minimamente atenta aos acontecimentos políticos percebe que o presidente Bolsonaro tem a clara intenção de tumultuar o processo eleitoral de 2022 . Sua pregação sistemática contra as urnas eletrônicas não tem outro propósito que não o de lançar dúvidas sobre os resultados das próximas eleições, tal qual fez Donald Trump com relação à eleição americana de 2020. Até hoje Trump alimenta o discurso que aquela eleição foi fraudada como tática de mobilização dos seus seguidores para turbinar as suas futuras pretensões políticas.

Bolsonaro vai mais além: ele diz que até mesmo nas eleições de 2018, na qual foi vencedor, houve fraude porque, no seu devaneio, ele teria tido mais de 50% dos votos no primeiro turno. É claro que ele inventa essa narrativa, tanto que nunca apresentou nem sequer uma prova disso, mesmo quando foi desafiado a fazê-lo pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Bolsonaro não tinha, como não tem qualquer prova que sustente a sua versão estapafúrdia de que as urnas eletrônicas brasileiras podem ser violadas.

Bem faz o TSE que acaba de divulgar o seu plano de ação para dar maior transparência e segurança nas eleições, uma resposta civilizada, adequada e politicamente correta aos desvarios do presidente. O plano contempla a adoção de dez medidas que foram debatidas e aprovadas pela Comissão de Transparência que contou com a participação de instituições como universidades, Congresso, Polícia Federal, Forças Armadas, Fundação Getúlio Vargas, Transparência Brasil e OAB.

As ações que serão adotadas vão desde a avaliação dos códigos das urnas eletrônicas até a fiscalização da apuração dos votos em cada equipamento. Foi ampliado, para a comunidade acadêmica e especializada, o acesso ao código-fonte dos softwares eleitorais, assim como a quantidade das equipes de investigadores que avaliam o sistema. O TSE irá, ainda, publicar os arquivos dos registros digitais dos votos para facilitar a verificação da apuração em cada urna e compará-la com o boletim divulgado na seção eleitoral e na internet.

Enfim, não há nada no processo eleitoral brasileiro que possa justificar qualquer suspeição. Mas, mesmo assim, todos sabemos que Bolsonaro não irá se afastar um centímetro do seu discurso alarmista. Porque, o que ele pretende é, tão somente, criar o ambiente propício para acusar a Justiça Eleitoral de fraude e, quem sabe?, tentar arrebanhar adeptos para uma mobilização que possa resultar em um improvável – mas não impossível – golpe de Estado.