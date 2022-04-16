Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro pede reunião com WhatsApp para tratar de acordo com TSE
Críticas

Bolsonaro pede reunião com WhatsApp para tratar de acordo com TSE

O presidente se refere à nova ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas e que só irá começar a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2022 às 17:54

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 17:54

Celular com aplicativo WhatsApp
WhatsApp fez acordo com o TSE para liberar nova ferramenta somente após segundo turno das eleições; presidente Jair Bolsonaro contesta Crédito: Pixabay
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (16) que vai propor uma reunião com o comando do WhatsApp no Brasil para discutir com a plataforma os termos do acordo deles com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O presidente se refere à nova ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas e que só irá começar a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições por causa de um entendimento entre o TSE e o WhatsApp.
Assim como fizera um dia antes, Bolsonaro voltou a dizer que o acordo é "inadmissível e inaceitável". E disse já ter conversado sobre o tema com o ministro Fábio Faria (Comunicações) para organizar uma reunião com representantes do WhatsApp no Brasil para tratar desse acordo.

Veja Também

Partido Solidariedade não vai apoiar Jair Bolsonaro à reeleição

Vereadora do PSOL pede que MP investigue gastos da motociata com Bolsonaro

Bolsonaro ataca acordo entre WhatsApp e TSE e faz novas ameaças

As declarações foram dadas à CNN Brasil nas ruas de Guarujá, em meio a um passeio de moto do presidente pelas ruas da cidade do litoral sul de São Paulo, onde passa o feriado de Páscoa em uma unidade militar.
"Se eles [do WhatsApp] podem fazer um acordo desses com o TSE, podem fazer comigo também, por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. No Brasil, ou um produto está aberto a todo mundo ou tem restrição para todo mundo."
Na mesma entrevista à CNN, Bolsonaro voltou a fazer críticas ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes, atual vice-presidente da corte e que a assumirá o comando do tribunal dois meses antes da eleição.
"Agora o grande problema que a gente tem, e não consigo entender, é com o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, o TSE Futebol Clube. O que se fala é lei."
"Há poucas semanas o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro eleitoral cassado e preso. Ô, Alexandre, eu estou desconfiado. Vai me prender? Vai cassar o meu registro? Que democracia é essa?"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Whatsapp TSE Alexandre de Moraes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os argumentos do relator da CPI para pedir indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina
Imagem de destaque
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados