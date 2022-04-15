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Manifestação

Vereadora do PSOL pede que MP investigue gastos da motociata com Bolsonaro

Com o nome de Acelera para Cristo, o ato reuniu motoqueiros portando bandeiras do Brasil e entoando gritos de apoio ao presidente

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 15:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2022 às 15:33
SÃO PAULO - A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando que o órgão investigue a utilização de recursos públicos para a realização da motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (15), na capital paulista.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o reforço do policiamento para a manifestação terá um efetivo de mais de 1.900 policiais militares e vai custar R$ 1 milhão ao estado.
Motociata em SP contou com a participação do Bolsonaro
Motociata em SP contou com a participação do Bolsonaro Crédito: Facebook/Reprodução
Com o nome de Acelera para Cristo, o ato reuniu motoqueiros portando bandeiras do Brasil e entoando gritos de apoio ao presidente. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de SP, também participou da motociata.
O documento aponta que a utilização de recursos públicos está sendo realizada "para fins de promoção pessoal" do presidente e de Tarcísio, "o que pode configurar ato de improbidade administrativa".
O texto ainda afirma que "há indícios de lesividade ao patrimônio público e violação da impessoalidade" e pede que o órgão também investigue "eventual lesão ao patrimônio público do estado de São Paulo e adote providências diante da lesividade do erário no montante de R$ 1 milhão".
As motociatas em apoio ao presidente já custaram praticamente R$ 5 milhões aos cofres públicos, segundo levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação.

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