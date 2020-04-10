O avanço do coronavírus em plena Sexta-feira da Paixão

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Diante de números assim, é previsível que a quantidade aumente ainda de forma exponencial por várias semanas. A conclusão é óbvia: ainda estamos longe do ápice da doença quando, espera-se, a curva dos novos casos de contaminação e de novas mortes venha a se estabilizar para, em seguida, decrescer. “Ainda estamos no início da ascensão da curva epidêmica”, alerta o epidemiologista Roberto Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os especialistas mais otimistas acreditam que a situação só começará a melhorar na segunda semana de maio.

Mesmo assim, o que se vê? Algumas autoridades – e, acreditem, até o presidente da República – defendendo explicitamente o afrouxamento do isolamento social. Quando se sabe que até os Estados Unidos e o Japão, que resistiam a adotar um regime mais rígido de isolamento social, se dobram à realidade e começam a tomar medidas mais duras contra a circulação de pessoas, é um contrassenso adotar a direção contrária.

Até porque, convenhamos, o nosso sistema de saúde possui condições limitadíssimas de enfrentar uma pandemia de grandes proporções. Se os sistemas de saúde de países do primeiro mundo, como a Itália e a Espanha, entraram em colapso, imagine o que poderá acontecer com o nosso SUS, super demandado mesmo sem pandemia? Em Manaus, por exemplo, já não há mais leitos disponíveis para atender os doentes.