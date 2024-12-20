Conquistas e desafios para o ES: há muito a comemorar e a fazer

Os desafios, no entanto, são significativos considerando a perda de arrecadação que virá com a reforma tributária que penalizará os estados, como o Espírito Santo, que são mais produtores do que consumidores de bens e serviços. Como se sabe, a reforma dispõe que os impostos passarão a ser cobrados no destino (no local de consumo), sendo que atualmente são cobrados parte no destino (consumo) e parte na origem (na produção). Como o Espírito Santo é um grande produtor de bens e serviços e um pequeno consumidor (por causa da sua pequena população em relação aos demais estados) a perda de arrecadação será acentuada.

As autoridades têm falado em “adaptação” ao novo regime tributário, o que exigirá que o Estado “seja mais eficiente”. O governador Renato Casagrande considera que o caminho é apostar na vantagem locacional tornando o Espírito Santo uma “grande plataforma logística de comunicação com o mundo, e com o mundo se comunicando com o Brasil através do Espírito Santo”.

A aposta vê a logística e o turismo como as grandes atividades econômicas capazes de “atrair mais visitantes e aumentar o consumo” e, para tanto, é necessário que o Estado tenha “qualidade de vida, preservação dos recursos naturais e boa infraestrutura logística”.

Sabe-se, contudo, que o caminho a ser trilhado não é fácil. O turismo brasileiro é tímido em relação ao restante do mundo, bastando dizer que o país recebe, por ano, 6 milhões de turistas estrangeiros, 1 milhão a menos que a Torre Eiffel de Paris. No Espírito Santo, segundo revela pesquisa recente da Secretaria Estadual de Turismo, o turismo é predominantemente doméstico e as viagens representam 2% do total do país (sendo 45,62% delas, segundo dados de 2023, de visitantes do próprio estado).

Os turistas que aqui chegam avaliam bem o estado (87,81% dizem que a visita correspondeu às suas expectativas) mas, convenhamos, apesar de nossas maravilhosas praias e montanhas, é longo ainda o caminho a percorrer para que o turismo capixaba aumente a sua participação na economia brasileira. Dados do segundo trimestre de 2024 indicam que o turismo responde por 8,2% dos empregos do estado, índice inferior à média nacional (que é de 9,2%) e da região sudeste (10,3%).

Há boas perspectivas com relação à ferrovia Cariacica-Anchieta e obras iniciadas nos portos da Imetame (Aracruz) Central (em Presidente Kennedy) . Vários balneários estão recebendo melhorias como Jacaraípe, Guriri, Piúma, Regência, Povoação, Itaúnas e Conceição da Barra. E há obras em rodovias estaduais importantes em andamento como os Contornos de Jacaraípe e Viana, a José Sette, em Cariacica, e a ligação da BR 101 com a Rodovia do Sol.

Construção do terminal de contêineres do Porto da Imetame Crédito: Divulgação/Imetame