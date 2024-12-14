Não importa o tamanho, cada município é o mundo todo

A cada dois anos temos eleições no Brasil. E a cada ciclo temos muitas renovações e alguns retornos. A possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos faz com que em cada nova etapa haja equilíbrio entre gestores novos e outros já experimentados.

Nas eleições municipais deste ano, os resultados no Espírito Santo confirmaram esse equilíbrio. Cerca de 60% dos prefeitos e prefeitas eleitos já passaram anteriormente pelo cargo. Ou foram reeleitos ou são ex-prefeitos que retornam ao posto. Ainda assim há um contingente expressivo de novos gestores.

E a cada ciclo eleitoral municipal ocorre um movimento muito positivo de apoio aos novos gestores. É específico e típico das eleições municipais. Envolve a mobilização articulada entre governos estadual e federal, tribunais de contas estaduais, associações estaduais dos municípios, entidades do Sistema S, federações empresariais, além da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Em vários estados, tal como aqui, são organizados congressos para os novos gestores. É como uma prova da relevância que estes atores dão a importância de termos cada vez mais gestões municipais de excelente qualidade.

Há toda uma discussão sobre o papel federativo dos municípios, seu grau de autonomia e mesmo de sustentabilidade, mas o fato é que é no âmbito local, nos núcleos urbanos ou nas áreas rurais, que se encontram alguns dos maiores desafios da sociedade brasileira.

Cada município, não importando o tamanho, é o mundo todo. Para a qualidade de vida do cidadão, para impulsionar sua capacidade de trabalhar e empreender e para que nossas crianças e jovens tenham maior igualdade de oportunidade para construir uma vida melhor, a gestão municipal faz toda a diferença. Qualidade do meio urbano, estrutura viária, logística e acesso a serviços em toda a extensão do território, mobilidade, transporte, educação básica de qualidade, ambiente de negócios, meio ambiente e mesmo na segurança.

O governo estadual apoia as gestões municipais através de investimentos em infraestrutura rural e urbana, obras viárias e transferência de recursos para várias áreas de atuação, em particular educação e ação social. O Fundo Cidades é um caso exemplar. O Bandes apoia na formatação de parcerias privadas de investimento. A Aderes, em parceria com o Sebrae/ES, ajuda no financiamento do programa Cidade Empreendedora. E toda atuação do Estado voltada à atração de investimentos e à ampliação da capacidade e da competitividade de nossas empresas se reflete diretamente no âmbito local, no raio de influência onde esses empreendimentos estão instalados.

Mas neste momento de saudar os novos governantes e de parabenizar os que continuam ou retornam, seria importante ressaltar algumas questões.

Primeiro é que cada município tem sua própria agenda e que ela deve ser construída localmente, em conjunto com a sociedade. E é essa agenda, com suas prioridades e peculiaridades, que deve nortear a relação com outros entes federados e instituições. Afinal, o que mais importa são as pessoas e a sua realidade. É para isso que serve a boa política.

Pessoas na rua Crédito: Vitor Jubini

Segundo, para os que foram reeleitos é fundamental considerar que o novo mandato não é uma mera continuidade dos primeiros quatro anos. É preciso fugir da armadilha de fazer em oito anos o que não se fez em quatro. Imaginem o próximo período como herdeiro, mas não como prisioneiro do anterior. Planejem de novo!

Terceiro, uma das melhores coisas que o movimento municipalista nos oferece é a possibilidade de conhecer as melhores práticas. E o Brasil está repleto de casos de sucesso. Conheçam, estudem e se apropriem das melhores experiências. Não copiando, mas usando como orientação para as suas próprias iniciativas.

Por fim, responsabilidade com ousadia. Estamos vivendo tempos de mudanças aceleradas e de novos temas desafiadores. Por isso, investir na agenda ESG é quase um caminho obrigatório. Sustentabilidade ambiental, melhorando a qualidade de vida, reduzindo gastos públicos e protegendo a população contra desastres naturais. Pensar em como a gestão municipal pode contribuir para reduzir a desigualdade social. Construir uma nova governança articulando a sociedade, as forças de mercado e o poder público. E não ter medo de ousar nas inovações institucionais. Consórcios intermunicipais, parcerias privadas para investimentos, parcerias com organizações da sociedade civil para encaminhar temas como a inclusão produtiva. As possibilidades são inúmeras.