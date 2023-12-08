AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Justiça

Alguma coisa está fora de ordem no STF

Reação violenta foi a forma encontrada pelo Supremo para tentar intimidar o Congresso que está apreciando outras propostas de mudança como a de limitar o mandato dos ministros

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 01:20

Públicado em 

08 dez 2023 às 01:20
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa
reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal à aprovação, pelo Senado, em 22 de novembro, da PEC que coíbe as decisões monocráticas, demonstra com clareza como o STF extrapola as suas funções e se transformou, nos últimos tempos, em um poder político que invade, sem pudor, as competências dos demais poderes da República.
A declaração mais representativa dessa soberba se referia – mesmo sem citar nomes – ao presidente do Senado como um dos “autores dessa empreitada” que “começaram travestidos de estadistas presuntivos” e “a encerraram, melancolicamente, como inequívocos pigmeus morais”.
Mas o autor das declarações, pasmem, não parou por aí: afirmou, com todas as letras que a Corte “não haverá de submeter-se ao tacão autoritário – venha ele de onde vier –, ainda mais escamoteado pela representação de maiorias eventuais”. E ainda: “É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Essa Casa não é composta por covardes. Essa Casa não é composta por medrosos. Esse Supremo Tribunal Federal não admite intimidações”. Maior demonstração de arrogância, não há.

Veja Também

Limitação de decisões monocráticas no STF: remédio que cura também pode matar

STF: limitação de decisões monocráticas cria tensão entre garantismo e arbítrio

'Poder individual demais é tóxico para STF', diz autor de livro sobre Supremo

E o que motivou a reação do ministro? A aprovação, pela Câmara dos Deputados, por 52 votos a 18, da Proposta de Emenda Constitucional que limita as decisões monocráticas no STF, ou seja, aquelas decisões tomadas solitariamente por um ministro – sem ouvir o colegiado – que podem, por exemplo, declarar inconstitucional uma lei votada e aprovada legitimamente no Legislativo. A reação violenta foi a forma encontrada pelo Supremo para tentar intimidar o Congresso que está apreciando outras propostas de mudança como a de limitar o mandato dos ministros.
E há condições reais para que essas limitações ao poder supremo do STF sejam realmente aprovadas não só pelo Senado como também pela Câmara. Pesquisa realizada pela Quest indica que 66% dos brasileiros apoiam a PEC que limita as decisões monocráticas, e 68% aprovam os mandatos fixos para os ministros em substituição ao atual mandato vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos.
A reação dos ministros do STF não se limitou às declarações públicas dadas no início da sessão plenária da Corte realizada no dia seguinte à aprovação da matéria. Os magistrados fizeram chegar ao presidente da República que se sentiram traídos já que o governo não interferiu na tramitação da PEC no Senado que contou com o voto pela aprovação até do líder do governo Jaques Wagner. Lula, ao ser cobrado por lealdade e gratidão, tentou sair pela tangente ao dizer, bem ao seu estilo, que “não sabia de nada”.
A prepotência do STF recebeu resposta firme do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco afirmou que o Senado não permite “agressões” de membros do Supremo e que as instituições não são “intocáveis”. “Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento e nenhum tipo de retaliação”.
Edifício sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília
Edifício sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
Afinal, o Senado nada mais fez do que exercer o seu papel de legislar. Papel, aliás, que o Supremo cansou de atrair para si como ocorreu, por exemplo, com relação à liberalidade quanto ao porte de maconha por um usuário, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e o marco temporal para demarcação de terras indígenas.
A recente e descabida violência verbal dos ministros do STF serve, contudo, para confirmar que alguma coisa está fora da ordem no Judiciário brasileiro. E que a hora de mudar essa situação é agora, já que 36% dos brasileiros – assegura a Quaest –, vê o Supremo de forma negativa (enquanto só 17% o veem de forma positiva) e, pelo que se constata entre os parlamentares, há firme disposição do Congresso pela aprovação das mudanças.

José Carlos Corrêa

José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa

É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço

Tópicos Relacionados

STF Câmara dos Deputados Justiça Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre acordo para 'desarmamento total' do Hamas em Gaza anunciado por Trump e confirmado por grupo palestino
Imagem de destaque
Perdeu a visita do agente de endemias? Saiba como reagendar em Vila Velha
Os petistas João Coser, pré-candidato a deputado federal; Helder Salomão, pré-candidato a governador do Espírito Santo; e o senador Fabiano Contarato, que busca a reeleição.
Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados