A verdade torturada a cada dia no Brasil

Ah, a verdade. A verdade, essa nossa “inestimável conquista civilizatória” que vira pó na “farra das fake news e a permissividade das redes” que promovem a “subversão/negação da realidade objetiva e a consolidação de uma sociabilidade perversa, aquela em que vale a versão/vontade (...) do mais ardiloso”, como ensina o professor José Antonio Martinuzzo.

E por que o STF teve que, duas vezes seguidas, esclarecer a sua decisão, tomada há meses, de que prefeitos e governadores têm legitimidade para tomar medidas locais de restrição de circulação, mas que isso não exime o governo federal da sua responsabilidade de atuar contra a disseminação da doença? O STF fez isso porque, pela 77ª vez, Bolsonaro repetiu que estava impedido, pela corte, de combater a Covid-19, em mais uma tentativa de se esquivar da responsabilidade pelos 227 mil brasileiros mortos na pandemia.