ONU alerta as autoridades para o risco de extinção da nossa espécie

Parece que grande parte da humanidade ainda não se deu conta da efetiva possibilidade de extinção da nossa própria espécie. Estamos degradando e depredando o Planeta Terra a um ponto em que estamos colocando em risco a nossa própria existência.
Mesmo com todos os alertas feitos nos últimos anos, nossas lideranças políticas, econômicas e grande parte da sociedade preferem não acreditar neste risco e não investir nas mudanças urgentes e necessárias para reverter esse quadro.
Para dar mais visibilidade ao tema, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou uma animação em que um dinossauro invade a sede da ONU em Nova York, durante uma Assembleia Geral, e faz um discurso alertando as autoridades mundiais para o risco de extinção da nossa espécie.
O nome da campanha é “don´t choose extinction”. Em tradução literal: “não escolha a extinção”.
O vídeo que viralizou nas mídias sociais, e o site, (disponível apenas em inglês), foram divulgados dias antes do início da COP26. A campanha faz um apelo contra o fim dos combustíveis fósseis e deixa claro que nossa humanidade está seguindo o caminho errado.
A criação é da Activista Los Angeles, agência liderada por Beto Fernandez e Paco Conde, David Litt e Framestore. O filme original tem a dublagem do ator Jack Black e, no vídeo brasileiro, o cantor Milton Nascimento empresta sua voz para o dinossauro Frankie. A direção da dublagem brasileira é de Guilherme Lopes, e a mixagem e a finalização são da Canja Audio Culture.
Abaixo, destaque de parte do discurso do Frankie: “Ouçam-me. Eu sei uma ou duas coisas sobre extinção. Pode parecer meio óbvio, mas ser extinto é um coisa ruim. Pelo menos nós tínhamos um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? "
No site, eles elencam diversas desculpas que a humanidade vem dando para não investir na mudança da matriz energética dos combustíveis fósseis para matrizes de fontes renováveis:
- Eu já faço o máximo que eu posso.
- Nós vamos perder muitos empregos se eliminarmos gradualmente os combustíveis fósseis.
- Eu sou apenas uma pessoa, não consigo fazer a diferença.
- Nós precisamos dos combustíveis fósseis para a nossa economia.
- Eu não verei os efeitos das mudanças climáticas ao longo da minha vida.
- O lugar onde eu vivo não será realmente afetado.
- Eu sou apenas uma criança, ninguém vai me ouvir.
- Eu não quero renunciar às férias ou ao meu carro.
- As companhias de combustíveis fósseis são muito poderosas para conseguirmos mudar.
- Em breve, teremos a tecnologia para simplesmente reverter as mudanças climáticas.
- Mudança climática é um conceito muito complicado para eu entender.
- Ouvi dizer que as energias renováveis não são confiáveis ou acessíveis.
- É tarde demais para mudarmos.
- Já estamos fazendo o suficiente para impedir o aquecimento global.
- Ainda faz frio, então claramente nosso planeta não está esquentando.
- A mudança climática é uma coisa natural.
- A mudança climática é uma conspiração. É “fake news”.
- O mundo vai se adaptar às mudanças climáticas.
Para cada desculpa, o site apresenta uma explicação e um link para artigos, dados e conteúdos mostrando que as desculpas acima não têm qualquer validade.
E você? Quais são suas desculpas para não agir agora?
Frankie termina seu discurso com o seguinte apelo:
“Deixem-me ser sincero por um segundo. Vocês têm uma grande oportunidade bem agora enquanto reconstroem sua economia e se recuperam dessa pandemia. Essa é a grande chance da humanidade. Então, a minha ideia maluca é essa: Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde. É hora de parar de dar desculpas e começar a fazer as mudanças.”