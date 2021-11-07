Veja os benefícios da proteína de origem vegetal

Estamos convivendo no nosso país com um aumento generalizado dos preços dos produtos, incluindo os produtos alimentícios. Muitas famílias tiveram queda no rendimento. E a compra de itens como a carne, que teve aumento de preço considerável, está cada vez mais inacessível para a maioria das famílias brasileiras.

Hoje, o país tem mais de 14 milhões de desempregados. Segundo estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Pessan), 116,8 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, o que equivale a mais da metade da população, sofrendo de algum tipo de insegurança alimentar. E 19,1 milhões de brasileiros passam fome, em um quadro de insegurança alimentar grave.

Cereais são alimentos de origem vegetal ricos em proteínas Crédito: Freepik

Nesse cenário desolador, é fato que parte do problema foi causado pela pandemia e grande parte do problema, pela má gestão da pandemia e econômica, aliados à falta de políticas públicas e sociais para minimizar a situação.

Recentemente, vimos, nas diversas mídias, imagens de pessoas comprando e disputando restos de carne e ossos em mercados. A proposta dessa edição não é resolver essa situação, que depende de políticas públicas e ações complexas e efetivas, mas contribuir oferecendo opções de alimentação mais saudáveis e com custo mais acessível.

Muitas famílias não têm o hábito de comer proteínas vegetais e desconhecem o valor nutricional e o sabor de alimentos proteicos de origem vegetal. São inúmeros os benefícios para a saúde, para o planeta – e agora para o bolso - substituir a proteína animal por proteína vegetal.

VOCÊ SABIA QUE:

As proteínas são moléculas formadas por aminoácidos que se juntam para formar cadeias longas. Aproximadamente metade dos aminoácidos de que precisamos são produzidos pelo nosso próprio corpo. Outros, entretanto, precisam ser obtidos por meio da alimentação.



Suas principais funções são o crescimento e manutenção dos tecidos; transporte de oxigênio; a regulação e composição de hormônios; proteção do corpo contra organismos patogênicos, entre inúmeras outras funções.



As proteínas vegetais possuem um alto teor de antioxidantes e fitonutrientes, tem absorção mais rápida, contém uma quantidade menor de gordura, tem elevado teor de fibras, promovendo mais saciedade e favorecendo a saúde intestinal, entre outros benefícios.



Abaixo uma lista com alimentos de origem vegetal ricos em proteínas:

Lentilha · Ervilha



Feijão

Oleaginosas (amêndoas, amendoim, pistache, caju, nozes, avelãs)



Sementes (cânhamo, abóbora, girassol, linhaça, gergelim, chia)



Cereais (aveia, quinoa, arroz)



Grão-de-bico



Algas



Tofu



Cogumelos



Para inspirar nossos leitores, compartilhamos alguns canais do YouTube que oferecem conteúdos sobre veganismo, dietas à base de vegetais e inúmeras receitas e formas de preparo desses alimentos. Fica o convite para conhecer esses canais e experimentar esse delicioso universo de sabores, texturas e saúde. Selecionei uma receita de cada um dos canais, mas existem muito mais conteúdos e receitas deliciosas e saudáveis.

Receita de Nuggets de Grão-de-bico e legumes, do canal Presunto Vegetariano

Receita de molho bolonhesa de Lentilhas, do canal Pensando ao Contrário

Vegburguer de Grão-de-bico, do Canal Laboratório dos Sentidos

Estrogonofe de Cogumelo, do Canal Larica Vegana