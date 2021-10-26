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Vão Livre

Outubro Rosa: abuse da cor também na decoração

Na arquitetura e na decoração de ambientes, a cor rosa pode ser usada de diferentes formas, dos tons mais pastéis e rosés, até os tons mais fortes como o rosa pink.

Públicado em 

26 out 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

decoração
Pode ser utilizada em diferentes ambientes, em paredes, pisos, marcenaria, revestimentos. Crédito: Reprodução Pinterest
Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. E o rosa foi a cor escolhida para “colorir” essa campanha.
Hoje, a Coluna Vão Livre traz essa edição especial, como forma de contribuir para a campanha, com algumas inspirações cor de rosa. Selecionamos ambientes, interiores e fachadas na cor rosa para ajudar a lembrar da importância do autocuidado, prevenção e combate ao câncer de mama.

Decoração de ambientes na cor rosa

Na arquitetura e na decoração de ambientes, a cor rosa pode ser usada de diferentes formas, dos tons mais pastéis e rosés, até os tons mais fortes como o rosa pink. Pode ser utilizada em diferentes ambientes, em paredes, pisos, marcenaria, revestimentos. Como pontos de cor em móveis, sofás, poltronas, almofadas, adornos, luminárias. E, também, combina com diferentes estilos, desde os mais clássicos até os mais rústicos e contemporâneos.
Inspire-se nesses ambientes e cuide de sua saúde. Se quiser conhecer com mais profundidade como nossa alimentação pode prevenir o câncer de mama e outros tipos de câncer, leia também a coluna Terra, com a entrevista com o nutricionista Dr. Eduardo Corassa.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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