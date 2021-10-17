Casa Cor ES: veja os destaques da mostra de decoração

O Home Spa propicia uma pausa na rotina agitada para recarregar as energias e exercer o autocuidado Crédito: Camila Santos

No ano em que comemora sua 25ª edição, a Casa Cor ES volta ao endereço onde tudo começou, na Praia da Costa, local em que foi realizado o seu lançamento, no ano de 1996.

Até 28 de novembro, a mostra conta com 32 ambientes criados por 42 profissionais. Com o tema “Casa Original, suas Raízes, Afeto e Memórias” e reunindo o melhor do design de interiores, decoradores e arquitetos do Espírito Santo, os ambientes da Casa Cor ES 2021 trazem frescor, acolhimento, memórias além de todo um grande repertório com arte, design, lançamentos e tendências. Veja alguns ambientes da Mostra.

Suíte Desconecte-se - José Elias Mussi e Luciana Mara Mussi

Suíte Desconecte-se de José Elias e Luciana Mara Mussi Crédito: Divulgação Camila Santos

Pensado para um casal que busca se desconectar do mundo externo, um ambiente que estimula a interiorização, e proporciona momentos de relaxamento, leitura, contemplação da natureza e refinamento dos sentidos. Um espaço para apreciar coisas do cotidiano, que na maioria das vezes passam despercebidas pela vida agitada do dia a dia.

Hall Galeria & Lavabos - Letícia Finamore

Hall Galeria & Lavabos - Letícia Finamore Crédito: Divulgação

Proposta intimista, aconchegante e receptiva com a arte sendo a linha condutora do espaço, com telas de José Bechara e outras obras de arte da galeria Matias Brotas.

Home Spa - Carol Daros

Home Spa - Carol Daros Crédito: Camila Santos

Projetado para o bem-estar, o ambiente propicia uma pausa na rotina agitada para recarregar as energias e exercer o autocuidado. Propiciando relaxamento duradouro e uma experiência sensorial, com o conceito de um spa em casa.

Suíte da Filha - Bia Margon

Suíte da filha de Bianca Margon Crédito: Divulgação Camila Santos

O projeto apresenta soluções para acompanhar o crescimento da criança com base em cinco diretrizes: estudar, brincar, dormir, ler e se arrumar. Conta com móveis soltos, versáteis e marcenaria que pode assumir uma nova função no futuro.

Suite Do Bebê - Luryê Vescovi

Suite Do Bebê - Luryê Vescovi Crédito: Camila Santos

O projeto proporciona aconchego, apostando em uma decoração atemporal, que foge do padrão para ambientes infantis e permitindo que a criança crie memórias afetivas. Conta com mobiliário de design assinado, como o Berço Oca e a Cômoda Vinte, ambos da Deu Bossa Design e quadrinhos do Studio Castro.

Home Office ArcelorMittal - Sérgio Paulo Rabello

Home Office ArcelorMittal - Sérgio Paulo Rabello Crédito: Camila Santos

Ambiente intimista, clássico, intelectual e contemporâneo. Em destaque a presença de esculturas do artista Vilar e cobogós de Ana Paula Castro.

Praça Helmut - Heliomar Venâncio e Ivan Aguiar

Praça Helmut de Ivan Aguiar e Heliomar Venânci Crédito: Divulgação Camila Santos

A casa onde está sendo realizada a mostra foi a residência da família Meyerfreund, fundadores da Chocolates Garoto. Esse espaço faz uma homenagem ao empresário Helmut Meyerfreund e ocupa uma área de quase 500 m2. Espaços para descanso abraçados pelo verde, com paisagismo assinado por Ivan Aguiar.

A sustentabilidade está presente com uso de energia fotovoltaica, lâmpadas led, containers, areia e cascalho reciclado, piso drenante, aço estrutural, tinta à base de água, bambus, tudo com o intuito de fazer uma obra mais responsável e conectada com a natureza.

Veja outros destaques

Cobogó Mundaú

Ambiente com Cobogó Mundaú Crédito: Divulgação

Com arquitetura elegante, de linhas retas, a Formatto Arquitetura assina o ambiente Terrazzo Verdi, com destaque para o Cobogó Mundaú, assinado por Marcelo Rosenbaum e Rodrigo Ambrósio, elaborado com conchas de sururu.

Mundaú é uma lagoa que fica no bairro do Vergel, em Maceió́. Cinco favelas ocupam a orla da lagoa, onde vivem milhares de pessoas abaixo da linha de pobreza e sem saneamento, em casas construídas com resíduos da sociedade de consumo e com altíssimo índice de subnutrição infantil. O projeto tem o objetivo de desenvolver produtos de design a partir dessas conchas que são descartadas e gerar renda e desenvolvimento social para a comunidade.

Painel em MDF

Painel em MDF em ambiente Crédito: Camila Santos

João Jantorno e Igor Gonçalves desenharam o painel paramétrico instalado no espaço Bistrô, projetado pela IG Arquitetura. Utilizou o MDF Vila Velha da coleção Identidades, da Placas do Brasil. O nome e a cor deste modelo foram sugestivos para a criação da obra orgânica, que expressa os movimentos das areias e dos ventos na região.