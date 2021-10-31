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Casa container: espaço com conceito de sustentabilidade

Podem ser usados tanto para estabelecimentos comerciais quanto residenciais e atingem um público que busca um conceito de casa mais jovem, ousada e minimalista

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 out 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

As casas Container vem ganhando espaço no mercado de arquitetura. Seja pelo seu custo mais baixo, rapidez na construção ou pelo conceito de sustentabilidade, mais pessoas vem optando essa modalidade construtiva.
O transporte de cargas em container está presente em quase todos os segmentos da economia mundial. São eles que movimentam trilhões de dólares, anualmente, em mercadorias, transportando roupas, eletrônicos, alimentos, maquinários, entre outros.
CASA CONTAINER
Elas apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes Crédito: REprodução/ Pinterest
Apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes. E passaram a ser usados na construção de casas, seja por meio de uma única unidade ou da junção de várias, lado a lado, ou sobrepostas. Podem ser usados tanto para estabelecimentos comerciais quanto residenciais e atingem um público que busca um conceito de casa mais jovem, ousada e minimalista, mas, sobretudo, mais barata e rápida, já que aproveita material já existente, que é reutilizado. Sem deixar de lado a estética, o conforto e todas as funcionalidades necessárias para um lar.
CASA CONTAINER
Elas apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes Crédito: REprodução/ Pinterest
Se a pessoa preferir, também pode optar por containers novos, recém-saídos da fábrica. Além do custo do container, agregam-se os custos da reforma e dos revestimentos especificados.
O preço de uma casa container pode variar de acordo com a região, quantidade de módulos, qualidade do material, metragem da casa, revestimentos e acabamentos escolhidos.
CASA CONTAINER
Elas apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes Crédito: REprodução/ Pinterest

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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