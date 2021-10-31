Casa container: espaço com conceito de sustentabilidade

As casas Container vem ganhando espaço no mercado de arquitetura. Seja pelo seu custo mais baixo, rapidez na construção ou pelo conceito de sustentabilidade, mais pessoas vem optando essa modalidade construtiva.

O transporte de cargas em container está presente em quase todos os segmentos da economia mundial. São eles que movimentam trilhões de dólares, anualmente, em mercadorias, transportando roupas, eletrônicos, alimentos, maquinários, entre outros.

Elas apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes Crédito: REprodução/ Pinterest

Apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes. E passaram a ser usados na construção de casas, seja por meio de uma única unidade ou da junção de várias, lado a lado, ou sobrepostas. Podem ser usados tanto para estabelecimentos comerciais quanto residenciais e atingem um público que busca um conceito de casa mais jovem, ousada e minimalista, mas, sobretudo, mais barata e rápida, já que aproveita material já existente, que é reutilizado. Sem deixar de lado a estética, o conforto e todas as funcionalidades necessárias para um lar.

Elas apresentam estruturas metálicas, de aço, rígidas e resistentes Crédito: REprodução/ Pinterest

Se a pessoa preferir, também pode optar por containers novos, recém-saídos da fábrica. Além do custo do container, agregam-se os custos da reforma e dos revestimentos especificados.

O preço de uma casa container pode variar de acordo com a região, quantidade de módulos, qualidade do material, metragem da casa, revestimentos e acabamentos escolhidos.