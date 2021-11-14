Conheça o universo criativo da designer de iluminação Cris Bertolucci

Quando chegou o momento de escolher a carreira, segui para o desenho industrial, mesmo sabendo que na época não havia reconhecimento desse curso. Fiz a primeira turma de Desenho industrial no Mackenzie. Quando finalizei o curso, aos 19 anos, fui para a Itália fazer um curso de pós-graduação. Era muito nova e mais me diverti que estudei, mas foi uma bela experiência de vida. Foram dois anos de Itália e Europa. Ao retornar, fiz alguns trabalhos experimentais. Foi quando resolvi ingressar na empresa de iluminação decorativa que meu pai Walter Bertolucci havia fundado duas décadas antes, a Bertolucci. Para mim, foi uma grande oportunidade de poder desenvolver meu trabalho, pois na época era muito difícil uma colocação na área ou mesmo iniciar um trabalho autônomo. Design na época era só importado. Para a empresa de meu pai, foi também uma maneira de se destacar entre tantas que existiam na época. A via do design foi a salvação para a empresa, quando o mercado abriu para os importados chineses. Vi a maioria das indústrias brasileiras fecharem uma a uma, até sobrarem bem poucas.