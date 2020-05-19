Ex-BBB Gizelly fez o distrito de Piaçu, no ES, aparecer no mapa

Distrito de Piaçu, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Na vigésima edição do "Big Brother Brasil", a capixaba Gizelly Bicalho, advogada de 28 anos, integrou o grupo Pipoca. Foi líder uma vez e enfrentou dois paredões, sendo eliminada no dia 14 de abril com 54% dos votos, numa disputa com Babu Santana e Mari Gonzalez.

No programa da Globo, a criminalista demonstrou orgulho por ter nascido em Iúna e ser criada em Piaçu, ambos situados na Região Sul do Espírito Santo. Piaçu, um distrito do município de Muniz Freire, até a aparição da agora ex-bbb, era desconhecido da maioria dos brasileiros. Segundo o último Censo do IBGE (2010), possuía 3.930 habitantes e, apesar do tamanho, a terra onde Gizelly passou a viver ainda criança é importante para a economia da região, sobretudo pela produção de café.

Seu território é cortado pela Rota Imperial São Pedro D’Alcântara, antiga estrada de Ouro Preto (MG) a Vitória (ES) construída por ordem do príncipe D. João VI e concluída em 1816. Povoado apenas nas décadas seguintes, Piaçu receberia a primeira escola em 1909 e pouco tempo depois, conforme o jornal “Espírito Santo”, já era um dos locais mais “ricos, férteis e populosos” do município.

O distrito, antes denominado de Conceição do Norte, foi criado oficialmente pela lei estadual nº 860, de 18 de dezembro de 1912, no entanto, a instalação só ocorreu em 8 de julho de 1922, durante o mandato do prefeito Lino Ribeiro de Assis. Adiante, em 31 de dezembro de 1943, por meio do decreto-lei estadual nº 15.177, Conceição do Norte transformou-se em Piaçu, nome originário da língua tupi, significando, na grafia original: Pyá = coração; Açu = grande.

O progresso da localidade aconteceu de forma tardia, uma particularidade de Muniz Freire, município carente de infraestrutura e historicamente isolado do restante do Estado. O almejado asfalto, por exemplo, só chegou em 1982, após a inauguração da Rodovia Governador Eurico Rezende, que parte da sede municipal, atravessa o perímetro urbano de Piaçu e acaba na BR 262, totalizando 32 km.

O povo exaltado por Gizelly Bicalho sonha há anos em se emancipar de Muniz Freire, algo improvável perante a legislação vigente e o cenário econômico do país. Parte do desejo é nutrido pelo longo descaso do poder público local em relação ao distrito, que contribui com significativa parcela na arrecadação de impostos, mas não recebe atenção e investimentos na mesma proporção.