Pipoca na panela de pressão: uma pausa para falar dos tiroteios em Vitória

É bem verdade que existe uma questão “econômica” ou “empresarial” em jogo, já que se disputam pontos para o comércio de substâncias ilícitas, mas esses eventos envolvem sempre grandes doses de adrenalina, testosterona e imaturidade. Não há nada de racional e mesmo quem vence uma batalha não tem muito tempo para aproveitar sua conquista antes de também ser assassinado. Isso, claro, em meio a uma população apavorada.