Arquiteta do ES lança marca de objetos para casa

A arquiteta Mariah Cardoso também faz projetos que prezam pela sensação de conforto, aconchego e acolhimento Crédito: Carlos Alberto Silva

Mariah Cardoso acaba de realizar um sonho. Ao lado da sócia Rhaissa Uliana, a arquiteta capixaba criou a Casa Aia, marca que tem a proposta de tornar o dia a dia mais especial. "Não criamos peças para serem usadas apenas com as visitas ou em um almoço de feriado. Desejamos mostrar ser possível trazer um pouco de charme ao cotidiano. Acreditamos que uma mesa caprichada transforma um simples café da manhã em um momento agradável, o que beira o autocuidado", diz.

Para que isso aconteça elas vendem lugares de mesa em tecidos naturais, como linhos e algodões e bordados feitos à mão. A ideia é trazer o conceito da alfaiataria para a mesa. "É a marca dos meus sonhos. Sempre apreciei essa relação afetiva com a casa e dei valor aos momentos comuns do dia a dia . Sentia falta de peças charmosas que trouxessem bossa ao meu cotidiano. Pesquisei bastante e nunca vi marca similar. Foi então que resolvi fazer os meus próprios lugares de mesa e minhas bandejas. Sempre que eu postava alguma coisa, percebia um enorme interesse nessas peças", conta.

A dupla, que vende os produtos de forma on-line, entende que a mesa é um lugar de afeto, de troca, de convívio, de começar e terminar o dia. "Enxergamos ela como palco de momentos importantes e desejamos valorizar esses momentos", diz Mariah. No portfólio da marca também tem bandejas e caixas em madeira com detalhes em latão dourado e a linha slowdown de aromas, com velas de vanilla e lavanda. É ela e a sócia que criam e desenvolvem todos os produtos.

ARQUITETURA

Filha de um comandante de avião e de uma arquiteta, a capixaba se familiarizou cedo com os instrumentos de trabalho da mãe. "Fui uma criança perceptiva, sensível e sempre me atraí pelo belo. Posso dizer que desde pequena já era uma pequena esteta", conta. Mariah se tornou uma apaixonada pela ideia de que através do trabalho é capaz de transformar a vida das pessoas, o lugar onde vivem e a forma com a qual se relacionam com o espaço.

Em 2015 abriu o seu escritório de arquitetura. Os projetos prezam pela sensação de conforto, aconchego e acolhimento. "Independente do estilo, percebo que todas as pessoas desejam sentir-se bem, seja em suas casas, em ambientes comerciais ou de trabalho. Carrego essa responsabilidade como uma missão. Além disso, prezo pela atemporalidade. Sou avessa a ideia de fazer um projeto que se tornará obsoleto dentro de poucos anos", diz ela, que sonha em ter uma casinha de campo. "Pequena, com lareira, varanda, rede e uma horta. Um cantinho gostoso para recarregar as energias nos finais de semana". Se dividindo entre a reforma do escritório e uma obra em sua casa, Mariah abriu seu baú de memórias para mostrar os objetos que tem um carinho especial.