Verão da pandemia: 10 hits que prometem bombar no ES

O tratamento.

O biquíni também tá diferente. Não importa o modelo, a certeza é a de que ele vem acompanhado e ganha o nome de triquíni. Com a pandemia do coronavírus, a máscara continua sendo mais que um acessório, é o item de proteção que não pode faltar. E com diversas estampas ela combina com o modelo de praia que é a cara do verão. O modelo da foto é da Elexia Beachwear.

Depois de uma reforma, o Quiosque 10, na Curva da Jurema, abriu há poucas semanas. O Épico Beach Bar chega como a novidade da estação em Vitória. "Nos inspiramos em casas do Rio de Janeiro e Balneário Camboriú com estilo rústico sofisticado e mobiliários com detalhes de corda náutica", explica o empresário Luciano Reis. O espaço conta com restaurante de culinária mediterrânea e diversos drinques, entre eles o Tulum, feito com melancia e maracujá. Abre todos os dias a partir das 10 horas.

O retorno das sandálias papetes aconteceu no ano passado. E, durante a quarentena, o uso se tornou hit. E tem tudo para continuar durante todo o verão, já que elas são confortáveis. Lá fora, o calçado já se tornou peça-chave do guarda-roupa. Por aqui, a Rider lançou a coleção Commuter Pack que é composta por 4 modelos exclusivos, ideais para usar no dia a dia na cidade ou em viagens curtas de conexão com a natureza. Com ajuste firme aos pés, todas as peças carregam um design único. Os pontos únicos de cor proporcionam frescor de imediato. O calçado é unissex e dá para misturar com looks estruturados, com peças de alfaiataria e jeans ou, no caminho oposto, usar com vestidos amplos super fluidos ou bermuda e t-shirt.

Os mais antenados já perceberam que a sunga diminuiu de tamanho. Nesse verão ela está mais cavada na lateral, que ficou com aproximadamente 6 centímetros, com diversas cores e recortes. "A modelagem slim é a mais vendida", conta o empresário Walace de Alencar Abu, da Bronzer, marca capixaba que existe há dois anos. Entre as cores para a estação ele aposta no amarelo, na terracota e no rosa. "Também apostei nos recortes com cores complementares. Nas estampas, fiz parceria com o artista plástico Breno Cola, que criou a pintura artsy, realizada uma a uma, de modo único nas modelagens, criando modelos exclusivos".

O bucket hat é aquele modelo eternizado pelos pescadores, símbolo da cultura skate e febre nos anos 2000. Pois é, ele está de volta e promete estar na cabeça dos mais antenados. Como chapéu, ele cumpre muito bem a sua função e te ajuda a driblar os males do sol com estilo. "Coordene o chapéu com óculos divertidos e opte por acessórios mais básicos para não ficar over. Depois é só deixar a peça ser a protagonista do look nessa temporada", diz a consultora de moda e colunista de A GAZETA, Fernanda Trindade. O modelo da foto é da Osklen.

O hit promete ser dos Barões Da Pisadinha. A banda soma 1.5 bilhão de streams nas plataformas digitais e eles são os artistas mais ouvidos do Brasil hoje. O forró simples, com voz e teclado, saiu do sertão da Bahia para conquistar o país. As letras alternam "sofrência" romântica e a alegria dos "piseiros", festas de interior com paredões de som. Elementos comuns são a bebida - às vezes para esquecer, outras para festejar - e a tecnologia - na conexão romântica via mensagens e redes sociais. Anitta também deve emplacar sucessos

A Origens se uniu a Cervejaria Azzura para lançar duas cervejas para a estação. Uma é a Summer Ale, que tem uma aparência dourada e brilhante, remetendo ao dia de sol na praia. No aroma e no sabor, notas cítricas que lembram o sabor da mexerica. Já a Witbier é extremamente refrescante e foi elaborada com raspas de limão-siciliano. A bebida possui um aroma que apresenta notas frutadas com vivaz cítrico e leve especiarias provenientes da fermentação e do coentro.

Pode exagerar nos acessórios. A consultora de moda Fernanda Trindade conta que a tendência é apostar nos brincos grandes estilo botão e nos colares de resina enormes de bolas ou correntes, tudo colorido. "Os braceletes coloridos também estão em alta", diz. O colar da foto é da marca Lool.

Novos restaurantes abriram as portas nos últimos meses. Um deles é o Ugo, localizado num casarão antigo na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha. Um dos destaques da casa, de cozinha brasileira contemporânea, é o viveiro de ostras, que são servidas fresquíssimas em criações do chef Hugo Grassi.