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Tendências verão
Entre as tendências que prometem bombar na estação estão o chapéu pescador, a sunga slim, os Barões da Pisadinha, o triquíni e as papetes Reprodução
Tendências

Verão da pandemia: 10 hits que prometem bombar no ES

Veja o que promete bombar na moda, na música, além dos novos lugares que abriram na estação. Tudo respeitando os protocolos de segurança

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 06:00

Publicado em

09 jan 2021 às 06:00
Tendências verão
Entre as tendências que prometem bombar na estação estão o chapéu pescador, a sunga slim, os Barões da Pisadinha, o triquíni e as papetes Crédito: Reprodução
Selo verão 2021
Selo Verão 2021 Crédito: A Gazeta
O verão está diferente. Com a pandemia da Covid-19 em alta, é preciso alguns cuidados para curtir os dias de sol. O biquíni, por exemplo, ganhou a companhia da máscara criando a tendência chamada de triquíni. O modelo pode ser de cintura alta ou asa delta (as apostas para a estação), o que não pode faltar é a proteção. Já o tradicional sungão dá espaço para os modelos slim e mais cavados. As varandas dos restaurantes ganham ainda mais importância. E o refrão "Eu já te superei", de Os Barões da Pisadinha, promete ser um dos sucessos da banda. Listamos o que você irá vestir, beber e ouvir na estação. Tudo respeitando os protocolos de segurança.

O tratamento.

O biquíni também tá diferente. Não importa o modelo, a certeza é a de que ele vem acompanhado e ganha o nome de triquíni. Com a pandemia do coronavírus, a máscara continua sendo mais que um acessório, é o item de proteção que não pode faltar. E com diversas estampas ela combina com o modelo de praia que é a cara do verão. O modelo da foto é da Elexia Beachwear. 
Depois de uma reforma, o Quiosque 10, na Curva da Jurema, abriu há poucas semanas. O Épico Beach Bar chega como a novidade da estação em Vitória. "Nos inspiramos em casas do Rio de Janeiro e Balneário Camboriú com estilo rústico sofisticado e mobiliários com detalhes de corda náutica", explica o empresário Luciano Reis. O espaço conta com restaurante de culinária mediterrânea e diversos drinques, entre eles o Tulum, feito com melancia e maracujá. Abre todos os dias a partir das 10 horas.
O retorno das sandálias papetes aconteceu no ano passado. E, durante a quarentena, o uso se tornou hit. E tem tudo para continuar durante todo o verão, já que elas são confortáveis. Lá fora, o calçado já se tornou peça-chave do guarda-roupa. Por aqui, a Rider lançou a coleção Commuter Pack que é composta por 4 modelos exclusivos, ideais para usar no dia a dia na cidade ou em viagens curtas de conexão com a natureza. Com ajuste firme aos pés, todas as peças carregam um design único. Os pontos únicos de cor proporcionam frescor de imediato. O calçado é unissex e dá para misturar com looks estruturados, com peças de alfaiataria e jeans ou, no caminho oposto, usar com vestidos amplos super fluidos ou bermuda e t-shirt.
Os mais antenados já perceberam que a sunga diminuiu de tamanho. Nesse verão ela está mais cavada na lateral, que ficou com aproximadamente 6 centímetros, com diversas cores e recortes. "A modelagem slim é a mais vendida", conta o empresário Walace de Alencar Abu, da Bronzer, marca capixaba que existe há dois anos. Entre as cores para a estação ele aposta no amarelo, na terracota e no rosa. "Também apostei nos recortes com cores complementares. Nas estampas, fiz parceria com o artista plástico Breno Cola, que criou a pintura artsy, realizada uma a uma, de modo único nas modelagens, criando modelos exclusivos".
O bucket hat é aquele modelo eternizado pelos pescadores, símbolo da cultura skate e febre nos anos 2000. Pois é, ele está de volta e promete estar na cabeça dos mais antenados. Como chapéu, ele cumpre muito bem a sua função e te ajuda a driblar os males do sol com estilo. "Coordene o chapéu com óculos divertidos e opte por acessórios mais básicos para não ficar over. Depois é só deixar a peça ser a protagonista do look nessa temporada", diz a consultora de moda e colunista de A GAZETA, Fernanda Trindade. O modelo da foto é da Osklen.
O hit promete ser dos Barões Da Pisadinha. A banda soma 1.5 bilhão de streams nas plataformas digitais e eles são os artistas mais ouvidos do Brasil hoje. O forró simples, com voz e teclado, saiu do sertão da Bahia para conquistar o país. As letras alternam "sofrência" romântica e a alegria dos "piseiros", festas de interior com paredões de som. Elementos comuns são a bebida - às vezes para esquecer, outras para festejar - e a tecnologia - na conexão romântica via mensagens e redes sociais. Anitta também deve emplacar sucessos
A Origens se uniu a Cervejaria Azzura para lançar duas cervejas para a estação. Uma é a Summer Ale, que tem uma aparência dourada e brilhante, remetendo ao dia de sol na praia. No aroma e no sabor, notas cítricas que lembram o sabor da mexerica. Já a Witbier é extremamente refrescante e foi elaborada com raspas de limão-siciliano. A bebida possui um aroma que apresenta notas frutadas com vivaz cítrico e leve especiarias provenientes da fermentação e do coentro. 
Pode exagerar nos acessórios. A consultora de moda Fernanda Trindade conta que a tendência é apostar nos brincos grandes estilo botão e nos colares de resina enormes de bolas ou correntes, tudo colorido. "Os braceletes coloridos também estão em alta", diz. O colar da foto é da marca Lool.
Novos restaurantes abriram as portas nos últimos meses. Um deles é o Ugo, localizado num casarão antigo na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha. Um dos destaques da casa, de cozinha brasileira contemporânea, é o viveiro de ostras, que são servidas fresquíssimas em criações do chef Hugo Grassi.
O Scizer promete ser o tratamento do verão para quem quer eliminar gordurinhas extras. A tecnologia de última geração é ideal para gordura localizada, que usa o ultrassom macrofocado para destruir as células de gordura de forma segura. A ação do aparelho acontece na camada de gordura cutânea. Por meio da energia concentrada, as ondas emitidas promovem estímulo que causa a morte das células de gordura de maneira totalmente focalizada, sem prejudicar áreas que não precisam ser tratadas. O aparelho promete o efeito de lipoaspiração, mas sem cirurgia, promovendo a remodelagem corporal. "É um sistema de remodelamento e contorno corporal não cirúrgico, que derrete os adipócitos (células de gordura) de maneira segura e definitiva. Ele tem um sistema de resfriamento na ponteira que protege a pele superficial", diz a dermatologista Isabella Redighieri.

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