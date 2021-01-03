Empreendedora faz sucesso vendendo sapatos há 10 anos

Brenda Riva cresceu vendo a mãe trabalhar com moda na loja Território Nacional, que ficava no Centro da Praia. A filha sempre ajudava a fazer os pedidos. "Me recordo de parte da minha infância no shopping com ela. Depois de um tempo mudamos para o comércio na Praia do Canto e sempre adorei esse universo. A loja fechou em 2008 e prometi que nunca mais trabalharia com comércio", conta rindo.
A promessa durou pouco. Dois anos depois a capixaba estava iniciando sua trajetória no segmento de sapatos femininos. Em 2020 completou 10 anos que ela criou a Capri Shoes, que em outubro passou a se chamar Vith Shoes. "Quando iniciei nesse ramo eu não entendia absolutamente nada de sapatos e não tinha filhos. Eu escolho todos os produtos que entram na loja e tenho o cuidado de colocar um estilo que acredito ser a nossa identidade", conta.
Estilo, em outras palavras, é abusar das cores e texturas. É ela que escolhe todas as peças. "Não gosto do básico", diz. Com uma coleção de 40 modelos em seu guarda-roupa, a empresária conta que a cada 6 meses renova a coleção. "Mas tenho um que eu amo, ele tem um lenço e estamparia animal print com pedrarias". Para 2021 ela se prepara para novos voos. "Lançaremos uma linha autoral", diz cheia de entusiasmo.
Eu adoro.
A aliança que ganhei do meu marido quando fizemos um ano de casados. Me lembro que antes de casar falei com ele que amava esta aliança de ouro branco com brilhante. Guardo com carinho.
Cresci vendo esse quadro na loja na minha mãe. Lembro que sempre amei ficar olhando para ele. Hoje, fica no meu escritório e têm um valor sentimental para mim. Me recorda a infância.
Os santos que ficam no meu quarto, em especial a imagem de Nossa Senhora de Fátima que comprei em Portugal numa viagem em 2019. Meu pai é devoto e meu irmão nasceu no dia 13 de maio.
Amo peças em couro! Comprei essa jaqueta quando eu tinha 17 anos. Amo e não consigo me desfazer dela. Sempre levo em minhas viagens.
O meu vestido de noiva. Não vendo ele por dinheiro nenhum desse mundo. Comprei quando fui morar em Paris para estudar francês meses antes de me casar.
A foto representa tudo de mais importante que tenho na vida, que é a minha família. Tirei essa fotografia quando meu filho caçula estava com 7 dias de vida e me sentindo plena.