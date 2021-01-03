Empreendedora faz sucesso vendendo sapatos há 10 anos

A empresária Brenda Riva comemora 10 anos da sua loja de sapatos em Vitória. "Amo abusar das cores e texturas, não gosto do básico" Crédito: Vitor Jubini

Brenda Riva cresceu vendo a mãe trabalhar com moda na loja Território Nacional, que ficava no Centro da Praia. A filha sempre ajudava a fazer os pedidos. "Me recordo de parte da minha infância no shopping com ela. Depois de um tempo mudamos para o comércio na Praia do Canto e sempre adorei esse universo. A loja fechou em 2008 e prometi que nunca mais trabalharia com comércio", conta rindo.

A promessa durou pouco. Dois anos depois a capixaba estava iniciando sua trajetória no segmento de sapatos femininos. Em 2020 completou 10 anos que ela criou a Capri Shoes, que em outubro passou a se chamar Vith Shoes. "Quando iniciei nesse ramo eu não entendia absolutamente nada de sapatos e não tinha filhos. Eu escolho todos os produtos que entram na loja e tenho o cuidado de colocar um estilo que acredito ser a nossa identidade", conta.

Estilo, em outras palavras, é abusar das cores e texturas. É ela que escolhe todas as peças. "Não gosto do básico", diz. Com uma coleção de 40 modelos em seu guarda-roupa, a empresária conta que a cada 6 meses renova a coleção. "Mas tenho um que eu amo, ele tem um lenço e estamparia animal print com pedrarias". Para 2021 ela se prepara para novos voos. "Lançaremos uma linha autoral", diz cheia de entusiasmo.