Após vender semijoias, empreendedora cria marca de biquínis no ES

No porta-retrato.

São os ímãs. Esses são da última viagem para Cumuruxatiba, na Bahia. Um lugar que amo e que ainda terei uma casa para morar quando me aposentar. Lá me acalmo, me desconecto do mundo e vivo dias muito felizes na companhia da minha família.

A bíblia que ganhei de uma amiga três dias antes do meu filho João Vitor nascer. Carrego para aonde vou. Tenho uma conexão muito forte com Deus e minha fé é inabalável. Acredito que tudo tem seu tempo e sempre que quero respostas coloco minhas dúvidas nas mãos Dele, pedindo permissão para fazer o melhor na minha vida.

O anel com diamantes. Ganhei em 2020, quando completei oito anos de casada com Diogo. Ele é meu parceiro na vida e nos negócios. Me estimula a ser melhor a cada dia. E esse anel representa simbolicamente a força do nosso amor.

As peças que desenhei para a coleção de verão 2021. Elas marcam o início da expansão da empresa para as vendas no atacado para todo o Brasil, um sonho que sempre tive.

A minha agenda. Sou uma pessoa muito visual. Quando tenho ideias, já abro a minha agenda e deixo o registro para depois colocá-las em prática. No domingo, faço a programação da semana e durante o dia vou passando um marca texto no que cumpri da minha meta diária.