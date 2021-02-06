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Moda

Após vender semijoias, empreendedora cria marca de biquínis no ES

Betina Lyrio de Aguiar comanda a Soleil, marca de moda praia com duas lojas no Espírito Santo e vendas para todo o Brasil

Públicado em 

06 fev 2021 às 02:00
Guilherme Sillva

Colunista

Guilherme Sillva

Betina Solei
Betina Lyrio desenha todas as peças da marca e tem uma coleção de 100 biquínis Crédito: Carlos Alberto Silva
A paixão por praia se tornou negócio. A capixaba Betina Lyrio de Aguiar, de 32 anos, começou trabalhando como vendedora em uma loja de semijoias e, em paralelo, vendia lingerie e moda fitness por conta própria. "Assim veio a ideia de vender biquínis, que eram as peças que mais me identificava", conta. Formada em Administração, ela estagiou num banco do Estado antes de empreender.
Betina o nome por trás da Soleil, que em francês significa Sol. A marca de moda praia traduz tudo que ela adora: energia positiva, mar, praia e calor. “Amo o que um dia de sol desperta. Me sinto viva e cheia de disposição para encarar a vida”, diz. Em julho de 2018, a capixaba começou a produzir as primeiras peças, que hoje fazem sucesso em todo país. "Dois anos depois, mesmo com a pandemia da Covid-19, realizei o sonho de ter um atacado", conta.
É ela que desenha todas as peças. "Minhas referências são as marcas internacionais", diz. Casada, mãe de dois meninos, e com uma coleção de 100 biquínis, Betina tem o sonho de construir uma casa em Cumuruxatiba, no litoral baiano. 'É o lugar que mais amo no Brasil, que me traz paz, calmaria e renova as minhas energias". Confira os objetos que fazem parte de sua história.

No porta-retrato.

São os ímãs. Esses são da última viagem para Cumuruxatiba, na Bahia. Um lugar que amo e que ainda terei uma casa para morar quando me aposentar. Lá me acalmo, me desconecto do mundo e vivo dias muito felizes na companhia da minha família.
A bíblia que ganhei de uma amiga três dias antes do meu filho João Vitor nascer. Carrego para aonde vou. Tenho uma conexão muito forte com Deus e minha fé é inabalável. Acredito que tudo tem seu tempo e sempre que quero respostas coloco minhas dúvidas nas mãos Dele, pedindo permissão para fazer o melhor na minha vida.
O anel com diamantes. Ganhei em 2020, quando completei oito anos de casada com Diogo. Ele é meu parceiro na vida e nos negócios. Me estimula a ser melhor a cada dia. E esse anel representa simbolicamente a força do nosso amor.
As peças que desenhei para a coleção de verão 2021. Elas marcam o início da expansão da empresa para as vendas no atacado para todo o Brasil, um sonho que sempre tive.
A minha agenda. Sou uma pessoa muito visual. Quando tenho ideias, já abro a minha agenda e deixo o registro para depois colocá-las em prática. No domingo, faço a programação da semana e durante o dia vou passando um marca texto no que cumpri da minha meta diária.
A foto da minha família. Eles são tudo para mim. Minha maior motivação para trabalhar surgiu quando o João Vitor nasceu. Me recordo que não queria pedir dinheiro para meus pais e foi aí que entrei para o universo das vendas e conquistei minha independência financeira. Olhar para essa foto me inspira a viver e a ser melhor a cada dia.

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Guilherme Sillva

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitario Faesa, ja foi assessor de imprensa e esta desde 2012 em A Gazeta. E autor do livro #Roda de Boteco 10 anos - Historia e Gastronomia#. Gosta de chocolate, praia, carnaval e vive com a mala de viagem pronta. Coisa de sagitariano.

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