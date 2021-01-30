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Moda

Empreendedora faz sucesso ao criar marca de óculos no ES

Amanda Amaral criou a  Pitangueira, marca de óculos solares e armações para grau. Além de vender em vários pontos do Brasil, ela já mandou peças para a Europa, Austrália e África do Sul

Públicado em 

30 jan 2021 às 02:00
Guilherme Sillva

Colunista

Guilherme Sillva

Abrindo o Baú da empresária Amanda Amaral, dona da marca de óculos Pitangueira
Amanda Amaral começou a trabalhar com vendas de acessórios, incluindo óculos solares, aos 17 anos Crédito: Fernando Madeira
A baiana Amanda Amaral Cruz, de 29 anos, sempre foi apaixonada por óculos de sol. "Desde nova eu passava em frente das óticas e ficava admirando os modelos e cartazes. Com 17 anos comecei a trabalhar com vendas de acessórios, incluindo os óculos solares", conta ela, que cresceu em Teixeira de Freitas.
A paixão se tornou negócio. É a empresária que comanda a Pitangueira, marca capixaba de óculos de sol e grau. "Surgiu em 2016 e o objetivo era trabalhar com moda praia e acessórios como bolsas, chapéus e modelos de óculos. Com ajuda de uma cliente arquiteta transformamos a sala de casa num showroom. Quase coloquei o nome de Pitanga, mas como o sonho era grande a escolha foi Pitangueira, um negócio que nos daria muito mais frutos", lembra.
"Eu que desenvolvo todas as armações da linha de acetado italiano, com auxílio de técnicos da fábrica"
Amanda Amaral - Empresária
Cinco anos depois os frutos já estão sendo colhidos e o foco está totalmente no segmento ótico. A loja fica em Vitória, mas as peças são vendidas em todo o país e também para Europa, Austrália e África do Sul. É Amanda que desenvolve as armações da linha de acetado italiano, com auxílio de técnicos da fábrica. "Não é uma tarefa fácil. Busco sempre o melhor material para as armações e lentes com 100% de proteção contra os raios solares, pois além de elegância, o estilo e o conforto, não podemos deixar de lado a saúde ocular", diz. Nessa coleção ela desenvolveu um modelo gatinho com as cores da Pantone 2021.
Amanda é casada e mãe. Foi numa tarde de verão de terça-feira que ela relembrou sua história e abriu o seu baú. Confira. 

Lembrança de viagem

O álbum que meu marido reuniu algumas fotos do ensaio de gestante, do nascimento até o sexto mês da minha filha. Ele representa um momento mágico para mim, um renascimento, pois esperamos quase 9 anos para termos o segundo filho. Eu sempre tiro fotos, adoro colecionar momentos e guardá-los como recordação.
É a aliança, o símbolo da nossa união. Ela foi a mesma usada pelos pais de meu esposo, minha sogra as guardou e após o falecimento de seu marido nos presenteou em nosso casamento. Um presente inesquecível. 
A fragrânciaLa Vie Est Belle, da Lancôme. Conheci através de uma amiga que viajou para fora há muitos anos e amei o aroma. Isso foi em meados de 2013, desde então sempre tenho comigo. E não consigo enjoar dela. 
O difusor que comecei a usar no ano passado. É meu hábito de todas as noites, existem diversas fragrâncias terapêuticas para várias finalidades, na qual diluo na água para aromatizar o ambiente. Costumo usar muito em meu escritório e em meu quarto.
Comprei a estátua da baiana na nossa primeira viagem à Itacaré, na Bahia. É um lugar onde eu e meu esposo adoramos ir para descansar e para ele poder surfar. Ela fica na minha sala.

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Formado em Jornalismo pelo Centro Universitario Faesa, ja foi assessor de imprensa e esta desde 2012 em A Gazeta. E autor do livro #Roda de Boteco 10 anos - Historia e Gastronomia#. Gosta de chocolate, praia, carnaval e vive com a mala de viagem pronta. Coisa de sagitariano.

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