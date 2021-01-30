Empreendedora faz sucesso ao criar marca de óculos no ES

Amanda Amaral começou a trabalhar com vendas de acessórios, incluindo óculos solares, aos 17 anos Crédito: Fernando Madeira

A baiana Amanda Amaral Cruz, de 29 anos, sempre foi apaixonada por óculos de sol. "Desde nova eu passava em frente das óticas e ficava admirando os modelos e cartazes. Com 17 anos comecei a trabalhar com vendas de acessórios, incluindo os óculos solares", conta ela, que cresceu em Teixeira de Freitas.

A paixão se tornou negócio. É a empresária que comanda a Pitangueira, marca capixaba de óculos de sol e grau. "Surgiu em 2016 e o objetivo era trabalhar com moda praia e acessórios como bolsas, chapéus e modelos de óculos. Com ajuda de uma cliente arquiteta transformamos a sala de casa num showroom. Quase coloquei o nome de Pitanga, mas como o sonho era grande a escolha foi Pitangueira, um negócio que nos daria muito mais frutos", lembra.

"Eu que desenvolvo todas as armações da linha de acetado italiano, com auxílio de técnicos da fábrica" Amanda Amaral - Empresária

Cinco anos depois os frutos já estão sendo colhidos e o foco está totalmente no segmento ótico. A loja fica em Vitória, mas as peças são vendidas em todo o país e também para Europa, Austrália e África do Sul. É Amanda que desenvolve as armações da linha de acetado italiano, com auxílio de técnicos da fábrica. "Não é uma tarefa fácil. Busco sempre o melhor material para as armações e lentes com 100% de proteção contra os raios solares, pois além de elegância, o estilo e o conforto, não podemos deixar de lado a saúde ocular", diz. Nessa coleção ela desenvolveu um modelo gatinho com as cores da Pantone 2021.

Amanda é casada e mãe. Foi numa tarde de verão de terça-feira que ela relembrou sua história e abriu o seu baú. Confira.