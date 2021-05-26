Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado imobiliário

Só acredito em vendas quando o objetivo é ajudar as pessoas

Por isso, digo: cuidado com a modalidade de crédito para compra do imóvel atrelada à inflação!

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:04

Públicado em 

26 mai 2021 às 00:04
Guilherme Machado

Colunista

Guilherme Machado

O FGTS, portanto, é composto pelo total dos depósitos mensais realizados pelos empregadores. O montante pertence aos contratados que, em algumas situações, podem retirar o total acumulado.
Uma parcela mais barata no curto prazo não compensa o risco inflacionário do Brasil. Crédito: Freepik
Em agosto de 2019, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) lançou a primeira linha de financiamento habitacional atrelada à inflação oficial (IPCA), houve euforia no mercado imobiliário. Afinal, surgia a modalidade de crédito mais barata da história para imóveis residenciais.
A taxa mínima era de IPCA + 2,95% ao ano. Naquele instante, a inflação acumulada em 12 meses era de 3,22%, o que resultaria numa taxa final de 6,17% ao ano (3,22% + 2,95%), bem inferior aos 8,5% + Taxa Referencial (TR) da tradicional modalidade prefixada oferecida pelo banco. Vale lembrar que a TR está zerada desde setembro de 2017.
Na ponta do lápis, o valor inicial de uma prestação imobiliária caiu entre 30% e 50% na comparação entre a linha de crédito com IPCA e a linha tradicional. Uma tentação!
O ponto de atenção é que, ao optar pela novidade, o consumidor carrega o risco inflacionário durante todo o contrato, que pode chegar até 30 anos. Como no Brasil o risco inflacionário é uma constante, isso se transforma num problema!
Especialmente, para aqueles que não viveram a hiperinflação na década de 1980. E também para aqueles que não acompanham os indicadores econômicos. Pois, apesar da melhora a partir de 1994, com o Plano Real, recentemente, em 2015, o IPCA superou 10% ao ano.

Veja Também

Estreia: Talk Imóveis debate sobre oportunidades do mercado imobiliário

Com alta nas vendas, construtoras se adaptam e antecipam lançamentos

Neste contexto, vale sinalizar também que a pandemia da Covid-19 só piorou o risco inflacionário. Atualmente, o IPCA acumulado em 12 meses está em 6,76%, o que resulta num reajuste de 9,71% ao ano (6,76+ 2,95%) nas parcelas.
Por exemplo, um contrato firmado em agosto de 2019 já está em desvantagem em relação à linha tradicional. Menos de 2 anos da data do lançamento da modalidade de crédito já é possível constatar o impacto financeiro e o risco iminente de prejuízo.
A modalidade só seria a alternativa recomendada para o consumidor se a opção tradicional prefixada fosse muito mais cara. Mas não é o caso agora, especialmente quando a própria Caixa oferece linhas tradicionais a partir de 6,25% + TR.

Veja Também

Onde investir para ganhar dinheiro com aluguel após a pandemia

Novas tecnologias tornam obras mais rápidas e mais econômicas

Mesmo que a inflação volte a ficar menor nos próximos anos, a recomendação é não cair na tentação. Definitivamente, uma parcela mais barata no curto prazo não compensa o risco inflacionário do Brasil.
Entender este cenário e direcionar o consumidor é o papel do corretor imobiliário. É por isso que só acredito em vendas, quando o objetivo é ajudar as pessoas. Garantir a melhor experiência antes, durante e depois da compra precisa ser a missão do vendedor.

Guilherme Machado

A coluna trará uma análise do mercado imobiliário, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo principal o cliente que compra o imóvel, seja para morar ou investir, quem mora de aluguel, quem aluga, quem deseja vender o próprio imóvel, trocar. Ou seja, munir esses leitores de informação para ajudá-los a tomar decisões e fazer bons negócios

Tópicos Relacionados

imoveis Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados