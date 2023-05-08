A espetacularização do mal

Desligo a tevê, pois não quero ver mais esse show de horrores. Antes, se ouvia e via telejornal, para as notícias; agora, eles passaram a ser “boletim de ocorrências policiais”. Os repórteres ficam de plantão, em frente às delegacias, ou aos acidentes de trânsito, e cada um concorre com o outro para ver quem apresenta a notícia mais horrorosa ou o crime mais escabroso. Para mim, chega. Não vejo mais.

Assim como a imprensa não noticia os suicídios, e são muitos, diariamente, há pouco se convencionou de não mostrar mais as imagens de jovens que, seduzidos pelo mundo escuro das redes, cometem assassinatos em série. O último, lido hoje, foi em Belgrado, na Sérvia, quando um adolescente de 14 anos matou 9 pessoas em uma escola de ensino fundamental, dentre as quais oito crianças. Não se divulgou o rosto do assassino nem o das vítimas. E assim deve ser.

Da mesma forma, em crimes de estupro e morte de crianças, não se deveria divulgar a imagem das vítimas e nem dos seus algozes. Precisamos, urgentemente, parar de espetacularizar o mal. O mundo, e as pessoas que vivem nele, é composto de uma face ruim e de outra boa, e o ser humano convive com as duas, simultaneamente.

Por que a mídia escolhe só mostrar o lado ruim, perverso, maléfico das pessoas? Ah, é o que “vende”, respondem alguns. Se for assim, há algo errado no mundo, pois estamos cultivando só o lado mórbido do ser humano para alimentar esses instintos primários de violência e morte.

Desde 1967, lemos em “A sociedade do espetáculo”, do sociólogo Guy Debord, que o capitalismo tem criado uma sociedade em que as relações sociais são mediadas pela imagem e pelo consumo. Para ele, a sociedade moderna é dominada por um “espetáculo”, ou seja, um consumo de imagens e mensagens que são veiculadas pela mídia, com o objetivo de promover o consumo e a conformidade.

Essas imagens e mensagens formam um mundo fictício, que as pessoas tendem a confundir com a realidade, o que leva a uma alienação e a uma perda da consciência crítica. O autor argumenta que a sociedade do espetáculo é opressiva e desumanizante e que é necessária uma revolução para superá-la. De lá para cá, essa espetacularização do mundo só piorou; com o advento das redes sociais, o mundo se imbecilizou (vide as dancinhas do Tik-Tok) e as pessoas perderam a noção do real, pois só têm os olhos seduzidos pelo mundo virtual.

Crédito: Pixabay

Vivemos tempos estranhos, em que o mal é explorado de todas as formas, o que acaba estimulando a própria disseminação do lado perverso do ser humano. As imagens de mulheres espancadas, mutiladas e mortas por homens sanguinários; corpos de pessoas torturadas, violentadas e assassinadas, até mesmo de crianças, exibidos na imprensa e nas mídias sociais; imagens de jovens adolescentes associados ao tráfico com suas armas bélicas ou de assassinos em série de estudantes; corpos carbonizados e dilacerados em acidentes de trânsito.