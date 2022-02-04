Seleção: Zico afirma que falta de amistosos com europeus não pode ser desculpa

Zico esteve em Vitória para ser um dos palestrantes do Intelli Summit 2022 Crédito: Intelli Summit 2022/DIvulgação

Eliminado por seleções europeias nas últimas quatro Copas do Mundo (Bélgica 2018, Alemanha 2014, Holanda 2010 e França 2006), a comissão técnica e os jogadores da Seleção Brasileira não escondem que sentiram falta de amistosos contra as equipes do Velho Continente neste ciclo da Copa do Mundo do Catar.

O Mundial que começa em novembro deste ano já bate à porta e restam poucos compromissos ao time comandado pelo técnico Tite: dois jogos ainda pelas Eliminatórias e provavelmente mais cinco amistosos até a estreia do Brasil no Catar, e mais uma vez existe a dificuldade de enfrentar uma seleção europeia.

Como o Brasil sobrou nas Eliminatórias para a Copa, há o receio de que o baixo nível da maioria dos rivais do continente promovem uma falsa realidade à Seleção Brasileira, que deveria ser testada contra rivais mais fortes, nestes casos os europeus.

De passagem por Vitória , onde foi um dos palestrantes do Intelli Summit 2022 , Zico declarou que a falta de amistosos contra equipes da Europa não pode se tornar uma desculpa. “Não ajuda (falta de amistosos contra europeus), mas a seleção titular toda joga na Europa. Então isso não é reclamação. O que está faltando é eles jogarem na Seleção com a mesma intensidade que jogam lá nas equipes europeias”, afirmou o Galinho.

Mesmo dentro deste cenário de um Brasil sob desconfiança quando comparado aos europeus, Zico apontou a disputa por posição no ataque para exaltar os jogadores que estão à disposição de Tite. “Jogadores profissionais querem sempre oportunidades e estão aproveitando bem. Eu acho que para todo treinador é sempre bom quando ele tem dificuldades para convocar. É um sinal de que o material humano que ele tem na mão é bom”.

Questionado se a garotada que foi bem nos últimos jogos pode acabar ganhando vaga na convocação definitiva para a Copa e algum jogador mais experiente perder espaço, o Galinho se esquivou. “Não sei, eu acho que isso aí é com o Tite, não é comigo”, brincou.

INTELLI SUMMIT 2022

Zico apresentou um TED no Intelli SUMMIT 2022 no final da tarde desta terça-feira (03), na Fucape. O e evento que reuniu líderes, CEOs e CIOs de renome nacional e internacional. Na pauta os desafios do mercado relacionados à transformação digital dos negócios, segurança da informação, uso de tecnologias inovadoras e de Inteligência Artificial. O Galinho de Quintino falou sobre o papel do líder diante dos desafios e oportunidades ao longo de sua carreira.