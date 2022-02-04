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Papo Reto

Seleção: Zico afirma que falta de amistosos com europeus não pode ser desculpa

Em Vitória, onde palestrou no evento Intelli Summit 2022, o Galinho comentou sobre a questão que já foi uma reclamação de Tite e de outros jogadores do Brasil

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

04 fev 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Zico esteve em Vitória para ser um dos palestrantes do Intelli Summit 2022
Zico esteve em Vitória para ser um dos palestrantes do Intelli Summit 2022 Crédito: Intelli Summit 2022/DIvulgação
Eliminado por seleções europeias nas últimas quatro Copas do Mundo (Bélgica 2018, Alemanha 2014, Holanda 2010 e França 2006), a comissão técnica e os jogadores da Seleção Brasileira não escondem que sentiram falta de amistosos contra as equipes do Velho Continente neste ciclo da Copa do Mundo do Catar.
O Mundial que começa em novembro deste ano já bate à porta e restam poucos compromissos ao time comandado pelo técnico Tite: dois jogos ainda pelas Eliminatórias e provavelmente mais cinco amistosos até a estreia do Brasil no Catar, e mais uma vez existe a dificuldade de enfrentar uma seleção europeia.

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Como o Brasil sobrou nas Eliminatórias para a Copa, há o receio de que o baixo nível da maioria dos rivais do continente promovem uma falsa realidade à Seleção Brasileira, que deveria ser testada contra rivais mais fortes, nestes casos os europeus.
De passagem por Vitória, onde foi um dos palestrantes do Intelli Summit 2022, Zico declarou que a falta de amistosos contra equipes da Europa não pode se tornar uma desculpa. “Não ajuda (falta de amistosos contra europeus), mas a seleção titular toda joga na Europa. Então isso não é reclamação. O que está faltando é eles jogarem na Seleção com a mesma intensidade que jogam lá nas equipes europeias”, afirmou o Galinho.
Mesmo dentro deste cenário de um Brasil sob desconfiança quando comparado aos europeus, Zico apontou a disputa por posição no ataque para exaltar os jogadores que estão à disposição de Tite. “Jogadores profissionais querem sempre oportunidades e estão aproveitando bem. Eu acho que para todo treinador é sempre bom quando ele tem dificuldades para convocar. É um sinal de que o material humano que ele tem na mão é bom”.
Questionado se a garotada que foi bem nos últimos jogos pode acabar ganhando vaga na convocação definitiva para a Copa e algum jogador mais experiente perder espaço, o Galinho se esquivou. “Não sei, eu acho que isso aí é com o Tite, não é comigo”, brincou.

INTELLI SUMMIT 2022

Zico apresentou um TED no Intelli SUMMIT 2022 no final da tarde desta terça-feira (03), na Fucape. O e evento que reuniu líderes, CEOs e CIOs de renome nacional e internacional. Na pauta os desafios do mercado relacionados à transformação digital dos negócios, segurança da informação, uso de tecnologias inovadoras e de Inteligência Artificial. O Galinho de Quintino falou sobre o papel do líder diante dos desafios e oportunidades ao longo de sua carreira. 
"O Zico veio ao evento por ser um exemplo de liderança. Uma pessoa que atuou tanto no campo quanto em posições de direção. É um exemplo de responsabilidade, ética e compromisso com os liderados", destacou Carlos Brandão, CEO da Intelliway, organizadora do evento.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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