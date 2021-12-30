Novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa chega como aposta e já sob pressão

Flamengo oficializou a contratação do técnico Paulo Sousa Crédito: Flamengo/Divulgação

Há alguns dias, dirigentes do Flamengo embarcaram para Portugal com um único objetivo: acertar com um treinador português para comandar o clube na temporada 2022. Demitido do Benfica, Jorge Jesus era o nome preferido para o cargo, mas como a negociação não seguiu como os gestores rubro-negros esperavam, a fila andou e finalmente o clube anunciou nesta quarta-feira (29) Paulo Sousa como o novo técnico

Paulo Sousa, que não era a primeira opção, chega como aposta e já sob pressão. Afinal um time que investe no elenco como o Flamengo sempre quer buscar títulos, principalmente após passar por uma temporada sem conquistas expressivas, como aconteceu em 2021. Certamente a paciência com o treinador não será uma das virtudes desta diretoria, mesmo com o contrato assinado até 2023. Se não responder rapidamente que pode levar o Rubro-Negro a levantar taças será fatalmente fritado.

Mas será Paulo Sousa o nome capaz de recolocar o Flamengo nos trilhos que levam aos troféus mais cobiçados? A julgar pelo seu currículo recente, não. O treinador português terá que ter o seu melhor desempenho à frente de um clube para obter sucesso no Flamengo. O novo técnico rubro-negro convenceu a diretoria do clube a contar com ele graças à sua filosofia de jogo com base na valorização da posse de bola e na marcação pressão em cima dos rivais, estilo que é o que o Rubro-Negro busca para si já há pelo menos três anos.

Com uma proposta de trabalho atrativa, as expectativas podem ser boas com o elenco que o Flamengo tem. Mas se observados os últimos trabalhos de Paulo Sousa, uma dúvida sobre eficiência pode ficar no ar já que ele não obteve sucesso na seleção da Polônia, onde foi eliminado na primeira fase da Eurocopa e não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo do Catar, em 2022 (poloneses estão na respescagem).

Antes de sua passagem pela seleção polonesa, Paulo Sousa treinou o Bordeaux (França) e o TJ Quanjian (China). Nos dois clubes deixou um retrospecto de mais derrotas do que vitórias. Os títulos que acumula na carreira de treinador foram conquistados em ligas menores como Hungria, Israel e Suíça.

Paulo Sousa deixou um recado para a Maior Torcida do Mundo! ⚫? #CRF pic.twitter.com/ofhwlbcrez — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021

Sem um bom cartão de visitas, Paulo Sousa terá que mostrar trabalho rápido para conquistar a confiança da diretoria e cair nas graças da torcida. Ou será mais uma ser assombrado pelo fantasma de Jorge Jesus, como já foram Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho.