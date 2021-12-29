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É oficial!

Flamengo anuncia contratação de técnico português Paulo Sousa

Treinador rompeu seu contrato com a seleção da Polônia  e assinou por dois anos com o clube rubro-negro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2021 às 17:40

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 17:40

Flamengo oficializou a contratação do técnico Paulo Sousa
Flamengo oficializou a contratação do técnico Paulo Sousa Crédito: Flamengo/Divulgação
Após um longo período de conversas com potenciais candidatos e negociações em Portugal, o Flamengo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (29) a contratação do técnico português Paulo Sousa, que assinou por dois anos com o clube rubro-negro.
Primeiro a ser sabatinado pelo clube, Sousa impressionou pelo conhecimento prévio sobre o elenco e também chamou atenção pelas ideias de jogo demonstradas.
Antes de ser formalizado no cargo, o treinador teve de se desvincular da seleção da Polônia, algo que aconteceu somente nesta quarta, quando pagou cerca de R$ 2 milhões de multa e assinou sua rescisão. Ele ainda não tem data fixada para chegar ao Rio de Janeiro, mas estará com a mão na massa já no dia 10, quando o grupo se reapresenta no Ninho do Urubu.
Junto do novo comandante chegam Manuel Cordeiro (auxiliar), Victor Sánchez (auxiliar), Paulo Grilo (treinador de goleiros), Cosimo Cappagli (analista), e os preparadores Lluis Sala e António Gomez.

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