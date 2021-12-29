Flamengo anuncia contratação de técnico português Paulo Sousa

Após um longo período de conversas com potenciais candidatos e negociações em Portugal, o Flamengo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (29) a contratação do técnico português Paulo Sousa, que assinou por dois anos com o clube rubro-negro.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw

Antes de ser formalizado no cargo, o treinador teve de se desvincular da seleção da Polônia, algo que aconteceu somente nesta quarta, quando pagou cerca de R$ 2 milhões de multa e assinou sua rescisão. Ele ainda não tem data fixada para chegar ao Rio de Janeiro, mas estará com a mão na massa já no dia 10, quando o grupo se reapresenta no Ninho do Urubu.