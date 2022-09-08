Flamengo x Athletico-PR: confronto de filosofias na final da Libertadores

Faltam 50 dias para o grande jogo. Até lá muita coisa pode acontecer, mas em condições normais e com todos os seus jogadores à disposição, Dorival Júnior e Felipão vão utilizar estratégias e escalações já conhecidas de quem acompanha os clubes. Em uma final decidida em jogo único não dá para inventar. Qualquer escolha errada pode ser fatal.
Façam um rápido exercício comigo. Lá na primeira semana de abril, quando teve início a fase de grupos da Libertadores, apostar que o Flamengo era um dos candidatos ao título era uma constatação óbvia. Mas depositar as fichas no Furacão pareceria loucura. E essa é a graça do futebol. Contrariando às expectativas, o Athletico-PR chegou, e vai bater de frente com o time carioca.
Enquanto o Flamengo venceu todos os seus seis jogos no mata-mata, marcou 17 gols e sofreu apenas 2, o Athletico-PR ganhou três partidas, fez 7 gols e tomou quatro. Uma equipe sobrou, e outro fez o necessário. O restante a história tratará de nos contar no dia 29 de outubro.