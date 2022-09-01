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Flamengo faz o mata-mata da Libertadores parecer fácil

Desde as oitavas de final o Rubro-Negro venceu seus cinco jogos, marcou 15 gols e sofreu apenas 1

Públicado em 

01 set 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Pedro comandou a goleada do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield
Pedro comandou a goleada do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Quando se pensa em mata-mata da Libertadores, logo vem a cabeça de qualquer torcedor que acompanha futebol os seguintes pensamentos: “jogo duro”, “partida truncada”, "decisão nos detalhes" e “disputas acirradas”. Porém, o Flamengo vem ignorando qualquer conceito pronto aplicado ao torneio continental. Em todos os jogos decisivos até aqui, o Rubro-Negro sobrou em cima dos rivais. O time de Dorival Júnior faz o futebol parecer fácil demais na América do Sul.
Em seus cinco jogos, já na fase de duelos de ida e volta na Libertadores, o Flamengo venceu às cinco partidas, marcou 15 gols e sofreu apenas um. Alguns resultados são emblemáticos, como o 7 a 1 em cima do Tolima no duelo de volta das oitavas de final, no Maracanã, e este avassalador 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em plena Argentina, e em uma semifinal. Um absurdo. 
Todas essas vitórias foram conquistadas com boa dose de tranquilidade. Em raros momentos o time rubro-negro foi realmente ameaçado ou flertou com a chance de ser dominado. Méritos de Dorival Júnior, que se não é um treinador genial, se mostra competente o suficiente para organizar e colocar em campo um elenco recheado de talento, com potencial para definir o jogo a qualquer momento. 
Esta última vitória consolida a boa fase e mostra como esse time está preparado para ser campeão da Libertadores. Como o jogo de volta contra o Vélez Sarsfield na próxima quarta-feira (08) virou mera questão de formalidades, podemos pontuar aqui que o adversário do Flamengo na final, seja Palmeiras ou Athletico-PR, vai precisar jogar o que até agora não conseguiu para sair de campo com a taça.
Falar da qualidade deste elenco do Flamengo também é “chover no molhado”. Por isso vou destacar apenas o Pedro, que marcou três gols e foi mais uma vez fundamental para o triunfo de sua equipe. Certamente estará na Copa do Mundo. Tite não tem outras opções de jogador com as mesmas características de Pedro. E a fase do artilheiro da Libertadores com 11 gols é iluminada. Não há qualquer possibilidade de o centroavante não estar na lista dos 26 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Qualquer coisa diferente disto seria uma tragédia. 
Agora resta ao Flamengo apenas esperar no camarote para saber quem será seu adversário na final. Se seu confronto já está decidido, do lado de lá tudo em aberto. Felipão pode estacionar o ônibus, segurar o empate e assegurar a vaga na final, assim como o Palmeiras de Abel Ferreira pode abrir 3 a 0 em apenas 25 minutos do primeiro tempo. Todos esses cenários são possíveis e já aconteceram. Vamos aguardar!

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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