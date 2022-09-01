Flamengo faz o mata-mata da Libertadores parecer fácil

Quando se pensa em mata-mata da Libertadores, logo vem a cabeça de qualquer torcedor que acompanha futebol os seguintes pensamentos: “jogo duro”, “partida truncada”, "decisão nos detalhes" e “disputas acirradas”. Porém, o Flamengo vem ignorando qualquer conceito pronto aplicado ao torneio continental. Em todos os jogos decisivos até aqui, o Rubro-Negro sobrou em cima dos rivais. O time de Dorival Júnior faz o futebol parecer fácil demais na América do Sul.
Todas essas vitórias foram conquistadas com boa dose de tranquilidade. Em raros momentos o time rubro-negro foi realmente ameaçado ou flertou com a chance de ser dominado. Méritos de Dorival Júnior, que se não é um treinador genial, se mostra competente o suficiente para organizar e colocar em campo um elenco recheado de talento, com potencial para definir o jogo a qualquer momento.
Esta última vitória consolida a boa fase e mostra como esse time está preparado para ser campeão da Libertadores. Como o jogo de volta contra o Vélez Sarsfield na próxima quarta-feira (08) virou mera questão de formalidades, podemos pontuar aqui que o adversário do Flamengo na final, seja Palmeiras ou Athletico-PR, vai precisar jogar o que até agora não conseguiu para sair de campo com a taça.
Falar da qualidade deste elenco do Flamengo também é “chover no molhado”. Por isso vou destacar apenas o Pedro, que marcou três gols e foi mais uma vez fundamental para o triunfo de sua equipe. Certamente estará na Copa do Mundo. Tite não tem outras opções de jogador com as mesmas características de Pedro. E a fase do artilheiro da Libertadores
com 11 gols é iluminada. Não há qualquer possibilidade de o centroavante não estar na lista dos 26 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Qualquer coisa diferente disto seria uma tragédia.
Agora resta ao Flamengo apenas esperar no camarote para saber quem será seu adversário na final. Se seu confronto já está decidido, do lado de lá tudo em aberto. Felipão pode estacionar o ônibus, segurar o empate e assegurar a vaga na final, assim como o Palmeiras de Abel Ferreira pode abrir 3 a 0 em apenas 25 minutos do primeiro tempo. Todos esses cenários são possíveis e já aconteceram. Vamos aguardar!