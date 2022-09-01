Flamengo faz o mata-mata da Libertadores parecer fácil

Pedro comandou a goleada do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Quando se pensa em mata-mata da Libertadores, logo vem a cabeça de qualquer torcedor que acompanha futebol os seguintes pensamentos: “jogo duro”, “partida truncada”, "decisão nos detalhes" e “disputas acirradas”. Porém, o Flamengo vem ignorando qualquer conceito pronto aplicado ao torneio continental. Em todos os jogos decisivos até aqui, o Rubro-Negro sobrou em cima dos rivais. O time de Dorival Júnior faz o futebol parecer fácil demais na América do Sul.

Em seus cinco jogos, já na fase de duelos de ida e volta na Libertadores, o Flamengo venceu às cinco partidas, marcou 15 gols e sofreu apenas um. Alguns resultados são emblemáticos, como o 7 a 1 em cima do Tolima no duelo de volta das oitavas de final, no Maracanã, e este avassalador 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em plena Argentina, e em uma semifinal . Um absurdo.

Todas essas vitórias foram conquistadas com boa dose de tranquilidade. Em raros momentos o time rubro-negro foi realmente ameaçado ou flertou com a chance de ser dominado. Méritos de Dorival Júnior, que se não é um treinador genial, se mostra competente o suficiente para organizar e colocar em campo um elenco recheado de talento, com potencial para definir o jogo a qualquer momento.

Esta última vitória consolida a boa fase e mostra como esse time está preparado para ser campeão da Libertadores. Como o jogo de volta contra o Vélez Sarsfield na próxima quarta-feira (08) virou mera questão de formalidades, podemos pontuar aqui que o adversário do Flamengo na final, seja Palmeiras ou Athletico-PR, vai precisar jogar o que até agora não conseguiu para sair de campo com a taça.

Falar da qualidade deste elenco do Flamengo também é “chover no molhado”. Por isso vou destacar apenas o Pedro, que marcou três gols e foi mais uma vez fundamental para o triunfo de sua equipe. Certamente estará na Copa do Mundo. Tite não tem outras opções de jogador com as mesmas características de Pedro. E a fase do artilheiro da Libertadores com 11 gols é iluminada. Não há qualquer possibilidade de o centroavante não estar na lista dos 26 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Qualquer coisa diferente disto seria uma tragédia.