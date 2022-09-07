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Athletico-PR chega à final da Libertadores ao melhor estilo Felipão

Luiz Felipe Scolari chega a sua quarta decisão de Libertadores o se torna o técnico brasileiro com mais finais do torneio continental no currículo

Públicado em 

07 set 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Felipão está mais uma vez na final da Libertadores
Felipão está mais uma vez na final da Libertadores Crédito: Gabriel Machado/Agif
O Athletico-PR está na grande final da Libertadores. Esse resultado tem nome e sobrenome: Luiz Felipe Scolari! O treinador, que divide opiniões, mais uma vez provou ser copeiro e leva seu time à decisão da competição continental após 17 anos. E de quebra, se tornou o técnico brasileiro com mais finais no torneio. No dia 29 de outubro, em Guayaquil, na Colômbia, Felipão disputará sua quarta final de Libertadores.
No duelo entre o “ultrapassado” Felipão, como muito gostam de dizer e o “estrategista” Abel Ferreira, o brasileiro levou a melhor: 1 a 0 em casa no jogo de ida, e um heroico 2 a 2 no jogo de volta, na noite desta terça-feira (06), no Allianz Parque. Resta agora esperar apenas a confirmação oficial de que o Flamengo será o adversário do Furacão na grande decisão. 
No confronto desta semifinal contra o Palmeiras, Felipão soube preparar seu time nos dois jogos. Mudou o esquema, apostou em três atacantes, deu liberdade aos volantes e montou uma defesa firme. No jogo de ida, diante do Verdão sem Danilo e Scarpa, foi mais feliz em suas escolhas do que Abel Ferreira. Alex Santana (um dos volantes com liberdade) pisou na área e marcou o gol da vitória. Já o técnico português amargou a péssima atuação do atacante Flaco Lopez (que substituiu Scarpa).
Já no jogo de volta, o cenário era totalmente favorável ao Palmeiras, que abriu o placar com Scarpa logo aos 3 minutos de partida. O Verdão pressionava e era melhor no jogo, mas teve o zagueiro Murilo expulso no fim do primeiro tempo. Ainda assim, foi o time de Abel Ferreira que ampliou o placar. Gustavo Gomez aproveitou o famoso “latereio” de Marcos Rocha e cabeceou para as redes: 2 a 0.
E foi aí que brilhou a estrela do técnico do Furacão, que desta vez, suspenso, não esteve no banco de reservas na partida. Pablo e Terans saíram do banco e marcaram os gols que garantiram o empate e a classificação do Athletico-PR à final da Libertadores. O feito do time paranaense é gigantesco. Eliminou o atual bicampeão da competição dentro de sua casa. 
Athletico-PR fez a festa em pleno Allianz Parque
Athletico-PR fez a festa em pleno Allianz Parque Crédito: Marcello Zambrana/Agif
Com um bom elenco nas mãos, Felipão vendeu caro a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, é o sexto colocado do Brasileirão, e finalista da Libertadores. Tem que respeitar! Treinador e time têm muito o que comemorar com a vaga na decisão e com o bom desempenho na temporada.
Mas após a euforia da comemoração é bom se preparar. Porque vem chumbo grosso na grande final. O Flamengo, que já foi algoz do Furacão nesta temporada, só não chega à final se acontecer uma catástrofe nesta quarta-feira (07), no Maracanã. Então já podemos prever um duelo dificílimo para o Furacão. Para conquistar a taça da Libertadores vai ter que mostrar muito mais futebol do que já apresentou até agora.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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