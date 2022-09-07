Athletico-PR chega à final da Libertadores ao melhor estilo Felipão

Felipão está mais uma vez na final da Libertadores Crédito: Gabriel Machado/Agif

O Athletico-PR está na grande final da Libertadores. Esse resultado tem nome e sobrenome: Luiz Felipe Scolari! O treinador, que divide opiniões, mais uma vez provou ser copeiro e leva seu time à decisão da competição continental após 17 anos. E de quebra, se tornou o técnico brasileiro com mais finais no torneio. No dia 29 de outubro, em Guayaquil, na Colômbia, Felipão disputará sua quarta final de Libertadores.

No confronto desta semifinal contra o Palmeiras, Felipão soube preparar seu time nos dois jogos. Mudou o esquema, apostou em três atacantes, deu liberdade aos volantes e montou uma defesa firme. No jogo de ida, diante do Verdão sem Danilo e Scarpa, foi mais feliz em suas escolhas do que Abel Ferreira. Alex Santana (um dos volantes com liberdade) pisou na área e marcou o gol da vitória. Já o técnico português amargou a péssima atuação do atacante Flaco Lopez (que substituiu Scarpa).

Já no jogo de volta, o cenário era totalmente favorável ao Palmeiras, que abriu o placar com Scarpa logo aos 3 minutos de partida. O Verdão pressionava e era melhor no jogo, mas teve o zagueiro Murilo expulso no fim do primeiro tempo. Ainda assim, foi o time de Abel Ferreira que ampliou o placar. Gustavo Gomez aproveitou o famoso “latereio” de Marcos Rocha e cabeceou para as redes: 2 a 0.

E foi aí que brilhou a estrela do técnico do Furacão, que desta vez, suspenso, não esteve no banco de reservas na partida. Pablo e Terans saíram do banco e marcaram os gols que garantiram o empate e a classificação do Athletico-PR à final da Libertadores. O feito do time paranaense é gigantesco. Eliminou o atual bicampeão da competição dentro de sua casa.

Athletico-PR fez a festa em pleno Allianz Parque Crédito: Marcello Zambrana/Agif

Com um bom elenco nas mãos, Felipão vendeu caro a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, é o sexto colocado do Brasileirão, e finalista da Libertadores. Tem que respeitar! Treinador e time têm muito o que comemorar com a vaga na decisão e com o bom desempenho na temporada.