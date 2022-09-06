Jorginho chega ao Vasco para ser bombeiro na Série B e impedir o pior

Jorginho é o novo técnico do Vasco Crédito: Alan Deyvid/ACG

O medo bateu, e o Vasco tem novo técnico para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (06), o Gigante da Colina oficializou a contratação do técnico Jorginho para comandar o clube em seus últimos dez jogos na Segunda Divisão.

Sob o comando do técnico interino Emílio Faro, à frente da equipe desde o desligamento de Maurício Souza há pouco mais de um mês, o Vasco viu seu desempenho cair e hoje sente de perto a ameaça de rivais na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro. A diferença que já foi de 9 pontos para o primeiro time fora do G-4 hoje é apenas de quatro pontos, e por muito pouco essa distância não foi menor.

Jorginho encontrará o Vasco na quarta colocação da Série B e com 63% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro. A situação está longe de ser desesperadora, mas no entendimento da 777 Partners, empresa que já assumiu o comando do futebol do clube, não há porque flertar com o perigo. Por isso a aposta em um técnico com mais rodagem e que já mostrou em sua carreira ser capaz de extrair muito de elencos pouco qualificados.

Essa será a terceira passagem de Jorginho por São Januário. Em 2015 ele tentou salvar o time do rebaixamento na Série A. Apesar de não ter conseguido, foi muito bem avaliado ao tirar o Vasco do buraco e bater na trave do acesso. No ano seguinte, ele levou o clube ao título carioca e de volta à Série A. Em 2018, o treinador teve uma passagem mais discreta, quando permaneceu apenas dez partidas à frente do clube.

Recentemente demitido do Atlético-GO, Jorginho deixou sua marca. Levou a equipe até às quartas de final da Copa do Brasil e às semifinais da Sul-Americana. O treinador tem grandes chances de cumprir o objetivo proposto: levar o Vasco de volta à Série A.