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Jorginho chega ao Vasco para ser bombeiro na Série B e impedir o pior

Demitido há um mês do Atlético-GO, o treinador terá a missão de manter o time no G-4 e confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 09:54

Públicado em 

06 set 2022 às 09:54
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jorginho é o novo técnico do Vasco
Jorginho é o novo técnico do Vasco Crédito: Alan Deyvid/ACG
O medo bateu, e o Vasco tem novo técnico para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (06), o Gigante da Colina oficializou a contratação do técnico Jorginho para comandar o clube em seus últimos dez jogos na Segunda Divisão.
Sob o comando do técnico interino Emílio Faro, à frente da equipe desde o desligamento de Maurício Souza há pouco mais de um mês, o Vasco viu seu desempenho cair e hoje sente de perto a ameaça de rivais na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro. A diferença que já foi de 9 pontos para o primeiro time fora do G-4 hoje é apenas de quatro pontos, e por muito pouco essa distância não foi menor.
Jorginho encontrará o Vasco na quarta colocação da Série B e com 63% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro. A situação está longe de ser desesperadora, mas no entendimento da 777 Partners, empresa que já assumiu o comando do futebol do clube, não há porque flertar com o perigo. Por isso a aposta em um técnico com mais rodagem e que já mostrou em sua carreira ser capaz de extrair muito de elencos pouco qualificados. 

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Essa será a terceira passagem de Jorginho por São Januário. Em 2015 ele tentou salvar o time do rebaixamento na Série A. Apesar de não ter conseguido, foi muito bem avaliado ao tirar o Vasco do buraco e bater na trave do acesso. No ano seguinte, ele levou o clube ao título carioca e de volta à Série A. Em 2018, o treinador teve uma passagem mais discreta, quando permaneceu apenas dez partidas à frente do clube.
Recentemente demitido do Atlético-GO, Jorginho deixou sua marca. Levou a equipe até às quartas de final da Copa do Brasil e às semifinais da Sul-Americana. O treinador tem grandes chances de cumprir o objetivo proposto: levar o Vasco de volta à Série A.
Jorginho não é escolha dos sonhos do torcedor vascaíno e nem da 777 Partners. Fatalmente não ficará para a próxima temporada, quando o Vasco terá maior aporte financeiro. Mas como bombeiro para o momento é uma boa aposta. Nada, além disso.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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