Fantasma do rebaixamento é o verdadeiro gigante na Colina

Romarinho marcou o gol que sacramentou a viktória d Crédito: Kely Pereira/Agif

A derrota do Cruz-Maltino para o Tricolor de Aço foi daquelas que deixou jogadores e técnico com vergonha de falar após a partida. Além do prejuízo na tabela com o placar elástico, a postura apática em um jogo de tamanha importância foi capaz de desanimar até os torcedores mais otimistas. O fantasma da Série B do Campeonato Brasileiro se mostra cada vez mais real para o Gigante da Colina, que agora vê o risco de rebaixamento chegar a 50%, de acordo com os matemáticos.

Pior do que perder, foi a forma como o Vasco foi derrotado. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo se mostrou sem recursos para ameaçar o gol adversário. Das 12 finalizações, apenas uma foi na direção do gol, e isso com uma posse de bola de 57%. Ciente da inofensividade do rival, o Fortaleza deu a bola para Vasco e foi inteligente para liquidar o jogo nos erros do time carioca.

A questionável escalação de Luxemburgo também se mostrou uma tragédia. Cano, ainda sofrendo com uma gastroenterite, ficou no banco. Catatau foi o escolhido para o ataque: muita disposição e pouco futebol. No meio-campo, Juninho, Caio Lopes e Carlinhos não se entenderam. Bateram cabeça e ninguém criou. Sobrecarregado, Benítez lutou, mas pouco fez. E na defesa, Marcelo Alves foi muito mal.

No segundo tempo, Luxa colocou Talles e Cano em campo, mas o jogo já estava perdido, já que na primeira etapa, o Fortaleza conseguiu abrir 2 a 0 sem dificuldades. Restou à reta final do jogo a dificuldade escancarada do Vasco em saber o que fazer com a bola e o gol de Romarinho, que sacramentou a vitória do time nordestino.

O resultado deixou o Vasco na 17ª colocação do Brasileirão , abrindo a zona de rebaixamento com 37 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora do Z-4, e rival que sobrou para ser alcançado na luta pela salvação. Sport e Fortaleza chegaram a 41 pontos e já respiram mais aliviados.