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Brasileirão

Vasco perde para o Fortaleza, segue no Z-4 e vê situação se complicar

Cruz-Maltino jogou muito mal e se tornou presa fácil para o Tricolor de Aço, que venceu por 3 a 0
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 21:43

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 21:43

Vasco
Benitez até tentou, mas pouco conseguiu fazer para ajudar o Vasco diante do Fortaleza Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Uma verdadeira tragédia desde antes de a bola rolar. O Vasco entrou em campo sem Cano, que foi desfalque durante a semana por uma gastroentrerite. Vanderlei Luxemburgo promoveu alterações, o time colocou uma bola na trave no primeiro minuto... mas logo vieram o primeiro gol, o segundo, a imponência do rival e uma derrota por 3 a 0 para o Fortaleza. Com o resultado no Castelão, nesta quarta-feira (10), o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento, com 37 pontos, e vê o Leão do Pici abrir quatro pontos. 

O JOGO

Com um minuto, na primeira chance do jogo, Benítez arrancou pelo meio e achou Carlinhos na esquerda. O chute do meia foi no pé da trave. Bom sinal? Negativo. Aos seis, David conseguiu uma arrancada de dez metros e achou Igor Torres, que chutou no canto direito de Fernando Miguel. Placar aberto e estratégia vascaína desmoronada. 
Pois o time já sem artilheiro, e sem um repertório vasto de jogadas, enfrentava a quarta melhor defesa da competição. O Vasco, perdido na defesa e no ataque, viu Juninho, Igor Torres e Gabriel Dias voltarem a assustar. Pelo Cruz-Maltino, só Yago Pikachu. Mas foi o Leão do Pici quem fez mais um: o time de São Januário saiu jogando errado, Luiz Henrique deu a assistência e David, de primeira, deslocou Fernando Miguel.
Com duas alterações e desesperado pela vitória, era óbvio que o Vasco pressionaria. Também era evidente que o time da casa jogaria com o contra-ataque a seu favor. E assim Osvaldo serviu a Romarinho, que marcou o terceiro. Pouco depois, o Cruz-Maltino criou boa trama pela esquerda, Gabriel Pec chutou, o goleiro deu rebote e Cano guardou. Mas foi marcada, com o auxílio do VAR, falta de Henrique na roubada de bola, no início da jogada.
A reta final do jogo foi marcada por duas chance do Vasco. Gabriel Pec, Cano e só. Do lado mandante, uma de Romarinho, duas de Wellington Paulista e fortes dores de Henrique, após lance com Paulão. O zagueiro do Fortaleza caiu com o pé na perna do lateral vascaíno, mas não recebeu cartão. O desespero do jogador vascaíno poderia ser também uma ilustração do problema da equipe na tabela do campeonato.

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