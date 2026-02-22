Em Guarapari, Medina faz a festa de fãs e celebra volta ao Circuito Mundial de Surfe

Tricampeão mundial de surfe e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Gabriel Medina fez a festa da comunidade do surfe no Espírito Santo, com a segunda edição do Medininha Surf Day, na Praia de Setiba, em Guarapari, na manhã deste domingo (22).



No evento realizado com o apoio da Universidade Vila Velha (UVV), o surfista chegou à praia por volta das 10h e arrebatou uma multidão de fãs nas areias. Medina destacou a importância de levar o surfe para crianças e adolescentes.

“Essa é a segunda edição do Medininha. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos pela recepção. É uma costa que eu não conhecia ainda, e estou achando tudo lindo. Ainda tenho que conhecer Regência pra pegar um suel. Trazer esse evento para as crianças é muito legal. É o esporte que eu sou apaixonado, que mudou a minha vida, e espero que mude a vida de vocês”, disse Medina às crianças.

“Essa é a segunda edição do Medininha. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos pela recepção. É uma costa que eu não conhecia ainda, e estou achando tudo lindo. Ainda tenho que conhecer Regência pra pegar um suel. Trazer esse evento para as crianças é muito legal. É o esporte que eu sou apaixonado, que mudou a minha vida, e espero que mude a vida de vocês”, disse Medina às crianças.

Medina também comemorou estar de volta à temporada do Circuito Mundial de Surfe.

“Estou feliz de estar de volta ao circuito mundial depois de um ano parado (lesão). Estou me sentindo 100%, estou treinando muito e espero dar muito orgulho para vocês”, declarou.

O Medininha Surf Day realizou competições da categoria sub-10, sub-12 e sub-14 no masculino e feminino. E também promoveu atividades lúdicas com futmesa, futebol se sabão e distribuição de brindes para a criançada.

A Gazeta integra o Saiba mais