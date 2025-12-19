Carlos Germano confia em Léo Jardim e aposta no Vasco campeão da Copa do Brasil

Carlos Germano e Léo Jardim. Crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco

Capixaba, ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores da história do clube, Carlos Germano está confiante em mais um título nacional do Gigante da Colina. Em Vitória, para o prêmio Melhores do Esporte Espírito Santo, o ex-goleiro declarou que o Cruz-Maltino tem boas chances de levantar a taça da Copa do Brasil neste domingo (21), no Maracanã.



Em 2011, na última vez que o Vasco conquistou a competição, Carlos Germano era o treinador de goleiros da equipe. Ele lembra que não faltam coincidências nas trajetórias do time que superou o Coritiba naquele ano, com o elenco que disputa a final esta temporada contra o Corinthians.

"É uma boa chance que o Vasco está tendo. Eu lembro que na Copa do Brasil de 2011, que a gente conquistou, o time vivia um momento muito parecido com o elenco de hoje. Situações difíceis, jogos em que o Vasco marca na reta final da partida. E assim consegue chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco, jogando em casa com sua torcida, tem totais condições de conquistar a taça. Papai do Céu vai olhar para o nosso Vascão e permitir mais um título nacional", afirmou.

Léo Jardim faz a diferença

Nas últimas duas edições de Copa do Brasil, o Vasco venceu seis disputas de pênaltis seguidas, sendo três nesta temporada. Na somatória, Léo Jardim defendeu nove penalidades e foi fundamental para colocar o time comandado por Fernando Diniz na grande final. Germano destacou a importância de ter um goleiro de confiança no time.

"Em 2011, a gente tinha o Prass no gol, que salvou a gente em várias situações. E esse ano a gente tem o Léo Jardim, que salvou demais. Em dois anos, ele vem ajudando muito o Vasco da Gama. Tanto é que teve o seu trabalho totalmente reconhecido com uma renovação de contrato. E para o vascaíno é uma tranquilidade ter um cara igual ao Léo Jardim no gol. Transmite segurança ao time principalmente em momentos difíceis, como nas penalidades", pontuou.

A final

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h, no Maracanã pelo título da Copa do Brasil 2025. No jogo de ida, na última quarta-feira (17), as equipes empataram em 0 a 0. Em caso de novo empate, a disputa vai para cobrança de pênaltis.

