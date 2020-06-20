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Tendência

Dicas da Nanda: vestido + uma peça invernal

"Com alguns truques de styling e combinações certeiras, a peça que você já tem no guarda roupa pode ganhar um espaço nas produções dos dias mais frios"

Públicado em 

20 jun 2020 às 08:00

Colunista

Vestido no inverno - Dicas da Nanda
"É possível colocar a peça para jogo e transformá-la em um look perfeito e fashionista" Crédito: Reprodução Pinterest
Os conjuntos de moletom estão super em alta para esse inverno, mas uma peça que é prática e já é sucesso para essa temporada é o vestido.
Afinal, com alguns truques de styling e combinações certeiras, a peça que você já tem no guarda roupa pode ganhar um espaço nas produções dos dias mais frios. E não, você não precisa apostar apenas em modelos de mangas e comprimentos longos.
Existem diversas modelos que você pode usar de diferentes formas e elevar o seu visual no ato, deixando-o um pouco mais invernal.
O vestido com o suéter é a dupla que vai dar match nesse inverno e além de te manter aquecida, vai deixar o seu outfit muito mais charmoso e moderno. Seja com o tricô por cima ou por baixo do vestido, somente com as mangas à mostra, as duas maneiras garantem um visual estiloso e superprático para os dias mais frios.
Vestido no inverno - Dicas da Nanda
"Você pode usar de diferentes formas e elevar o seu visual no ato" Crédito: Reprodução Pinterest
Aquele modelo de festa e tecido leve pode criar um look inusitado, é possível colocar a peça para jogo e transformá-la em um perfeito e fashionista item curinga para arrematar à produção.
Que tal apostar em um modelo de tênis com meia da mesma cor e acessórios que fazem a diferença para usar o seu vestido? Inclusive, os lenços ou bandanas ganham uma nova utilidade nesse momento e podem fazer parte do seu visual de forma mais estilosa e combinando com a peça principal.
Vestido no inverno - Dicas da Nanda
Alguns truques de styling, combinações certas e pronto! Crédito: Reprodução Pinterest

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