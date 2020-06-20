Dicas da Nanda: vestido + uma peça invernal

"É possível colocar a peça para jogo e transformá-la em um look perfeito e fashionista" Crédito: Reprodução Pinterest

Os conjuntos de moletom estão super em alta para esse inverno, mas uma peça que é prática e já é sucesso para essa temporada é o vestido.

Afinal, com alguns truques de styling e combinações certeiras, a peça que você já tem no guarda roupa pode ganhar um espaço nas produções dos dias mais frios. E não, você não precisa apostar apenas em modelos de mangas e comprimentos longos.

Existem diversas modelos que você pode usar de diferentes formas e elevar o seu visual no ato, deixando-o um pouco mais invernal.

O vestido com o suéter é a dupla que vai dar match nesse inverno e além de te manter aquecida, vai deixar o seu outfit muito mais charmoso e moderno. Seja com o tricô por cima ou por baixo do vestido, somente com as mangas à mostra, as duas maneiras garantem um visual estiloso e superprático para os dias mais frios.

"Você pode usar de diferentes formas e elevar o seu visual no ato" Crédito: Reprodução Pinterest

Aquele modelo de festa e tecido leve pode criar um look inusitado, é possível colocar a peça para jogo e transformá-la em um perfeito e fashionista item curinga para arrematar à produção.

Que tal apostar em um modelo de tênis com meia da mesma cor e acessórios que fazem a diferença para usar o seu vestido? Inclusive, os lenços ou bandanas ganham uma nova utilidade nesse momento e podem fazer parte do seu visual de forma mais estilosa e combinando com a peça principal.