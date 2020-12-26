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Dicas da Nanda

Se inspire no streetwear para compor seu look de máscara para o Réveillon

Máscaras estampadas, quadriculadas, coloridas, estilo bandana ou até lenços usados como máscara podem ser ótimas opções para deixar você segura e o seu visual mais alegre e divertido

Públicado em 

26 dez 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Sabemos que os looks em tons mais claros são as escolhas preferidas para passar o réveillon. Seja um jantar em família, celebrações com amigos ou produções mais praianas. Porém, nesse ano, temos um acessório a mais para combinar com o nosso look, a máscara.
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Por isso separei algumas ideias para variarmos no look total branco e investirmos em pontos de luz na hora de usar a máscara.
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Estampadas, quadriculadas, coloridas, estilo bandana, ou até mesmo lenços usados como máscara, podem ser ótimas opções para deixar o visual mais alegre e divertido.
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest
Investir em penteados descolados, como um coque no alto da cabeça, maquiagens que valorizam o olhar e brincos (que compõem a história da máscara com o estilo da roupa) são apostas infalíveis para um efeito chique e cool para essa virada de ano!
Dicas da Nanda - look para o fim de ano com máscara
Crédito: Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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