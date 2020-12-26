Se inspire no streetwear para compor seu look de máscara para o Réveillon

Crédito: Pinterest

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Sabemos que os looks em tons mais claros são as escolhas preferidas para passar o réveillon. Seja um jantar em família, celebrações com amigos ou produções mais praianas. Porém, nesse ano, temos um acessório a mais para combinar com o nosso look, a máscara.

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Por isso separei algumas ideias para variarmos no look total branco e investirmos em pontos de luz na hora de usar a máscara.

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Estampadas, quadriculadas, coloridas, estilo bandana, ou até mesmo lenços usados como máscara, podem ser ótimas opções para deixar o visual mais alegre e divertido.

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Investir em penteados descolados, como um coque no alto da cabeça, maquiagens que valorizam o olhar e brincos (que compõem a história da máscara com o estilo da roupa) são apostas infalíveis para um efeito chique e cool para essa virada de ano!