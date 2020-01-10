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Acessórios no verão

Combinar vários brincos é tendência

Confira as dicas de como alcançar a composição perfeita desses acessórios

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:47

Públicado em 

10 jan 2020 às 19:47
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Combinar vários brincos é tendência! Crédito: Crédito
Sabemos que os acessórios são essenciais para dar um up em qualquer produção, né? Ainda mais aqueles poderosos, que basta colocar e já garantir um look mais descolado - colares giga, brincos em maxi proporções, braceletes, tudo tem seu efeito de peso em looks mais basiquinhos. Eu amo!
Vários furos e brincos que se complementam foram a composição perfeita Crédito: Crédito
Porém, a mistura de vários brincos com temas inusitados também tornam às produções cheias de estilo. O truque pode ajudar até em um bad hair day, sabia? Imagina um coque bem messy com essa misturinha bem colorida e divertida?
Combinar temas, cores e formas também tá liberado  Crédito: Crédito
Se você prefere não fazer vários furos na orelha, vale testar com os de pressão. Pode ir se inspirando e escolher a combinação que você mais ama.

Redação de A Gazeta

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