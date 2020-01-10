Combinar vários brincos é tendência! Crédito: Crédito

Sabemos que os acessórios são essenciais para dar um up em qualquer produção, né? Ainda mais aqueles poderosos, que basta colocar e já garantir um look mais descolado - colares giga, brincos em maxi proporções, braceletes, tudo tem seu efeito de peso em looks mais basiquinhos. Eu amo!

Vários furos e brincos que se complementam foram a composição perfeita Crédito: Crédito

Porém, a mistura de vários brincos com temas inusitados também tornam às produções cheias de estilo. O truque pode ajudar até em um bad hair day, sabia? Imagina um coque bem messy com essa misturinha bem colorida e divertida?

Combinar temas, cores e formas também tá liberado Crédito: Crédito