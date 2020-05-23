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Dicas da Nanda

Batom vermelho é sempre uma ótima ideia

"Um clássico da maquiagem desde que os tempos são tempos e não adianta, o produtinho além de atemporal é um salvador em qualquer momento"

Públicado em 

23 mai 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda
"Além de atemporal é um salvador em qualquer momento" Crédito: Pinterest
Você já percebeu que o batom vermelho é sempre uma ótima idéia pra deixar o nosso dia mais alegre sem fazer grandes esforços?
Um clássico da maquiagem desde que os tempos são tempos e não adianta, o produtinho além de atemporal é um salvador em qualquer momento. Afinal, nesses tempos de quarentena ele é um ótimo aliado para as reuniões de home office, ou até mesmo quando você resolve passar o dia inteiro de pijama, ele é um verdadeiro curinga.
Dicas da Nanda
A dica é olhos leves e boca marcante. Crédito: Pinterest
Provavelmente você tem algum tom de vermelho em casa, seja ele mais discreto, mais escuro ou vibrante.
Vamos combinar que não tem nada mais mais sofisticado e moderno que usar o tom em uma maquiagem mais leve e natural. O grande protagonista da beleza fica por conta da boca marcante que ao mesmo tempo garante um efeito super chic.
Dicas da Nanda
"As cores mais puxadas para o laranja são as queridinhas na hora de arrematar uma produção" Crédito: Pinterest
As cores mais puxadas para o laranja são as queridinhas na hora de arrematar uma produção estilosa em segundos e são perfeitas para levantar não só o visual, como também o astral em dias mais difíceis.

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Dicas da Nanda
Você pode aplicar o batom dando batidinhas com os dedos e fazer uma cobertura mais leve. Crédito: Pinterest
Mas se você ainda não é adepta ao batom vermelho ou prefere algo mais discreto, vale dar uma chance para o blurred lips, que nada mais é o batom aplicado com leves batidinhas e sem marcar o contorno dos lábios.
Gostou? Agora é só escolher a cor que mais combina com você!
Dicas da Nanda
Dicas da Nanda Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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