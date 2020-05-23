Batom vermelho é sempre uma ótima ideia

Você já percebeu que o batom vermelho é sempre uma ótima idéia pra deixar o nosso dia mais alegre sem fazer grandes esforços?
Um clássico da maquiagem desde que os tempos são tempos e não adianta, o produtinho além de atemporal é um salvador em qualquer momento. Afinal, nesses tempos de quarentena ele é um ótimo aliado para as reuniões de home office, ou até mesmo quando você resolve passar o dia inteiro de pijama, ele é um verdadeiro curinga.
Provavelmente você tem algum tom de vermelho em casa, seja ele mais discreto, mais escuro ou vibrante.
Vamos combinar que não tem nada mais mais sofisticado e moderno que usar o tom em uma maquiagem mais leve e natural. O grande protagonista da beleza fica por conta da boca marcante que ao mesmo tempo garante um efeito super chic.
As cores mais puxadas para o laranja são as queridinhas na hora de arrematar uma produção estilosa em segundos e são perfeitas para levantar não só o visual, como também o astral em dias mais difíceis.
Mas se você ainda não é adepta ao batom vermelho ou prefere algo mais discreto, vale dar uma chance para o blurred lips, que nada mais é o batom aplicado com leves batidinhas e sem marcar o contorno dos lábios.
Gostou? Agora é só escolher a cor que mais combina com você!