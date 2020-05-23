Batom vermelho é sempre uma ótima ideia

"Além de atemporal é um salvador em qualquer momento" Crédito: Pinterest

Você já percebeu que o batom vermelho é sempre uma ótima idéia pra deixar o nosso dia mais alegre sem fazer grandes esforços?

Um clássico da maquiagem desde que os tempos são tempos e não adianta, o produtinho além de atemporal é um salvador em qualquer momento. Afinal, nesses tempos de quarentena ele é um ótimo aliado para as reuniões de home office, ou até mesmo quando você resolve passar o dia inteiro de pijama, ele é um verdadeiro curinga.

A dica é olhos leves e boca marcante. Crédito: Pinterest

Provavelmente você tem algum tom de vermelho em casa, seja ele mais discreto, mais escuro ou vibrante.

Vamos combinar que não tem nada mais mais sofisticado e moderno que usar o tom em uma maquiagem mais leve e natural. O grande protagonista da beleza fica por conta da boca marcante que ao mesmo tempo garante um efeito super chic.

"As cores mais puxadas para o laranja são as queridinhas na hora de arrematar uma produção" Crédito: Pinterest

As cores mais puxadas para o laranja são as queridinhas na hora de arrematar uma produção estilosa em segundos e são perfeitas para levantar não só o visual, como também o astral em dias mais difíceis.

Você pode aplicar o batom dando batidinhas com os dedos e fazer uma cobertura mais leve. Crédito: Pinterest

Mas se você ainda não é adepta ao batom vermelho ou prefere algo mais discreto, vale dar uma chance para o blurred lips, que nada mais é o batom aplicado com leves batidinhas e sem marcar o contorno dos lábios.

Gostou? Agora é só escolher a cor que mais combina com você!