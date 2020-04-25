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Dicas da Nanda

Para você continuar cool e confortável em casa: meias!

As meias sem dúvida são um aliado a mais para ficarmos confortáveis nesses dias em casa. E você ainda pode aproveitar pra usar depois, ou seja: o melhor dos dois mundos.

Públicado em 

25 abr 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

nanda
"Meu estilo preferido sem dúvida, é o divertido" Crédito: Acervo pessoal
Para você continuar cool e confortável durante a quarentena, vou te mostrar alguns estilos de meias que podem salvar seu look do dia e que rendem várias outras produções depois. Vamos lá?
Comece experimentando novas cores, listras menores e estampas pequenas. Com o tempo, e quando se sentir mais à vontade, aposte nos estilos mais ousados, dá até pra usar uma diferente da outra.
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Misture cores e estampas pequenas. Crédito: Pinterest

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Os modelos transparentes estão super em alta e dão um toque romântico no visual, as que têm a modelagem mais alta e vão até o joelho, ficam legais para serem usadas com vestidos ou saia midi, como uma meia calça mesmo, estilosa é chique.
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Os modelos transparentes são u sucesso. Crédito: Pinterest
Mas o meu estilo preferido sem dúvida, é o divertido, ele traz modernidade e cor para qualquer produção, dá pra misturar com outra na estampa da roupa e usar com calça mais curta e sandália, pra deixar a meia bem aparente mesmo.
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Dá pra usar até com sandália e dar aquele charme no look. Crédito: Pinterest
A intenção é exatamente brincar com as possibilidades!

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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