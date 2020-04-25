Para você continuar cool e confortável em casa: meias!

"Meu estilo preferido sem dúvida, é o divertido" Crédito: Acervo pessoal

Para você continuar cool e confortável durante a quarentena, vou te mostrar alguns estilos de meias que podem salvar seu look do dia e que rendem várias outras produções depois. Vamos lá?

Comece experimentando novas cores, listras menores e estampas pequenas. Com o tempo, e quando se sentir mais à vontade, aposte nos estilos mais ousados, dá até pra usar uma diferente da outra.

Misture cores e estampas pequenas. Crédito: Pinterest

Os modelos transparentes estão super em alta e dão um toque romântico no visual, as que têm a modelagem mais alta e vão até o joelho, ficam legais para serem usadas com vestidos ou saia midi, como uma meia calça mesmo, estilosa é chique.

Os modelos transparentes são u sucesso. Crédito: Pinterest

Mas o meu estilo preferido sem dúvida, é o divertido, ele traz modernidade e cor para qualquer produção, dá pra misturar com outra na estampa da roupa e usar com calça mais curta e sandália, pra deixar a meia bem aparente mesmo.

Dá pra usar até com sandália e dar aquele charme no look. Crédito: Pinterest