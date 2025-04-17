Três motivos para dizer sim à vacina contra a gripe

Com base nessas informações, em 2023, pela primeira vez no Brasil, foram adotados calendários de vacinação distintos para a região Norte e para as demais regiões do país, respeitando o perfil epidemiológico da doença. Enquanto nas demais regiões a gripe é mais comum durante o inverno tradicional, na região Norte a incidência aumenta no chamado 'inverno amazônico', que ocorre entre o final do ano e o mês de maio, período marcado pelo aumento das chuvas. Por isso, nessa região, a vacinação tem sido antecipada para setembro.